Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h19 - Novo máximo de infeções em Nova Gales do Sul



O Estado australiano de Nova Gales do Sul reportou 1029 casos em 24 horas. É um novo máximo diário.



Os hospitais de Sydney, epicentro do surto de Covid-19, começam a mostrar dificuldades para acolher doentes, com o sindicato de enfermeiros a advertir para uma "enorme pressão" dos serviços de urgência.



8h08 - OMS considera "imoral" dose de reforço quando há escassez em muitos países



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde considera "imoral" dar a terceira dose da vacina contra a Covid19, quando há escassez de vacinas em muitos países.



8h03 - Índia acima dos 46 mil casos diários



As autoridades de saúde da China reportaram mais 46.164 casos de infeção e 607 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas.



Na véspera, o país registara 37.593 casos e 648 óbitos.



O balanço oficial de mortes ligadas à pandemia é de 426.365.



7h50 - Qantas espera retomar voos internacionais em dezembro



A transportadora aérea australiana Qantas anunciou que deverá reiniciar os voos internacionais para países seguros em dezembro, na sequência de prejuízos líquidos de 1,07 mil milhões de euros no corrente ano financeiro.



A companhia, que cancelou todos os voos internacionais no início da pandemia, planeia começar a voar do país para "destinos seguros Covid-19", como Singapura, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Canadá, em meados de dezembro.



A Quantas adiantou ainda que planeia voltar a usar os cinco aparelhos A380 para as ligações aéreas com EUA e Reino Unido, a partir de meados de 2022.



"Com base nas atuais projeções, espera-se que a Austrália atinja o limiar de 80 por cento de vacinação até dezembro de 2021, o que desencadearia a reabertura gradual das fronteiras internacionais", diz a companhia em comunicado.



7h28 - Japão suspende 1,63 milhões de doses da Moderna



O Japão suspendeu hoje a utilização de 1,63 milhões de doses da vacina da farmacêutica norte-americana Moderna contra a Covid-19, depois de encontradas impurezas em três lotes distribuídos no país.



O grupo farmacêutico japonês Takeda, importador e distribuidor no país da vacina da Moderna, declarou ter recebido "informações de vários centros de vacinação, de acordo com os quais corpos estranhos foram descobertos em embalagens de vacina selados e de lotes específicos", de acordo com um comunicado.



7h19 - China soma três novos casos por contágio local e 23 importados



A China anunciou esta quinta-feira que foram diagnosticados 26 casos de Covid-19 em 24 horas, incluindo três por contágio local, detetados na província de Yunnan, no sudoeste do país.



As demais infeções foram detetadas em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Liaoning (nordeste), Zhejiang (leste) e Fujian (sudeste).



A Comissão de Saúde da China indicou que o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 1.497, entre os quais 14 em estado grave.



Desde o início da pandemia, 94.733 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.



7h05 - Ponto de situação



Já saíram as primeiras contas da pandemia. A Covid-19 custou este ano aos cofres do Estado 4697 milhões de euros.



O balanço é da Direção-Geral do Orçamento e tem em conta os meses entre janeiro e junho. Baseia-se na redução da receita e no aumento das despesas.



A maior parcela de despesa diz respeito aos apoios às empresas e ao emprego.

Terceira dose

Portugal deverá avançar para a terceira dose da vacina contra a Covid-19.



A Comissão Técnica para a Vacinação entregou à Direção-Geral da Saúde um parecer onde aconselha um reforço da vacina. Todavia, a recomendação abrange apenas pessoas imunosuprimidas: por exemplo, doentes com cancro a fazer quimioterapia, alguns recém-transplantados, infetados com VIH e pessoas com sindrome de Down.

Balanço da campanha

Em Portugal, já tem vacinação completa 72 por cento da população.



Há mais pessoas com o processo concluído nas faixas etárias acima dos 80 anos e entre os 64 e os 79 anos, com a vacinação na ordem dos 97 por cento. Segue-se a faixa etária entre os 50 e os 64 anos, com 91 por cento.



Também já têm vacinação completa três em cada quatro pessoas com idade entre 25 e os 49 anos. Entre os 18 e os 24 anos, quatro em dez já completaram o processo.



No total, Portugal já administrou 14,9 milhões de doses de vacinas.

O quadro em Portugal

Em 24 horas, morreram mais 16 pessoas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quarta-feira.



Houve registo de mais 3062 casos, 966 na região de Lisboa e Vale do Tejo e 1124 no Norte.



Estavam ontem internadas 688 pessoas, menos 28 do que na véspera. Nos cuidados intensivos permaneciam 144 doentes, menos quatro face a terça-feira.



O quadro internacional



A Covid-19 provocou pelo menos 4.451.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 213,1 milhões de infeções, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.



A Pfizer pediu autorização à reguladora do medicamento nos Estados Unidos para a aplicação de uma dose de reforço da sua vacina contra o novo coronavírus.



A farmacêutica adiantou na quarta-feira ter começado o processo de pedido de autorização para uma terceira dose da sua vacina para pessoas com 16 ou mais anos, devendo estar terminado até ao final da semana.



No início do mês, a FDA indicou que as pessoas que tenham recebido transplantes ou outras com sistemas imunitários enfraquecidos podem receber uma dose extra da vacina da Pfizer ou da Moderna.