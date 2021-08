Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h30 - Nova Zelândia anuncia confinamento menos rigoroso a partir de setembro



A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou hoje que, a partir de 1 de setembro, que será aliviado o confinamento, em vigor desde a semana passada devido à covid-19.



Em conferência de imprensa, Jacinda Ardern disse que o nível de alerta nacional será reduzido de 4 para 3 a partir da meia-noite de 31 de agosto, o que significa que algumas empresas podem começar a funcionar com distanciamento social, enquanto eventos sociais, como casamentos e funerais, serão limitados a dez pessoas.



A medida será aplicável a toda a Nova Zelândia exceto Auckland, a cidade mais populosa e centro do surto no país, e a região limítrofe de Northland, que poderá manter a contenção total por mais duas semanas, disse Ardern.



O Governo da Nova Zelândia ordenou um confinamento geral no início da semana passada, depois de identificar a primeira infeção local de covid-19 em seis meses.





8h10 – Os rastreios nas escolas



As escolas do 3.º ciclo e secundário vão realizar rastreios dos alunos à covid-19 no início do ano letivo e a testagem vai abranger professores e funcionários de todos os níveis de ensino, anunciou hoje o Ministério da Educação.



A decisão do Ministério da Educação surge na sequência de um parecer emitido hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que recomenda "um 'screening' dirigido à comunidade escolar", independentemente de as pessoas estarem ou não vacinadas.



O próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro e até 15 de outubro deverão ser testados todos os alunos do 3.º ciclo e secundário e os funcionários de todos os níveis de ensino. Segundo a tutela, os rastreios vão decorrer em três fases.



Até ao final da primeira semana de aulas, serão testados os professores e funcionários, num exercício que começa a 06 de setembro e termina no dia 17. Seguem-se os alunos do secundário nas duas semanas seguintes, entre 20 de setembro e 01 de outubro, e finalmente os alunos do 3.º ciclo, entre 04 e 15 de outubro.





8h00 – Japão sem detetar problemas com doses retiradas da vacina da Moderna



O Ministério da Saúde japonês indicou hoje que não detetaram quaisquer problemas em doentes inoculados com a vacina Moderna contra a covid-19, da qual a administração de um lote de doses foi suspensa.







As autoridades japonesas disseram que continuam a investigar as causas da presença de impurezas em 39 frascos da vacina Moderna, o que levou ao bloqueio preventivo de 1,63 milhões de doses, provenientes de Espanha, que deviam ser utilizadas ou já tinham sido administradas a alguns pacientes.







O ministro da Saúde do Japão, Norihisa Tamura, pediu à farmacêutica norte-americana Moderna e à distribuidora nipónica Takeda para "tomarem medidas para evitar que isto volte a acontecer e para encontrar a causa em breve", e "evitar preocupar as pessoas que se vacinam".