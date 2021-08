Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h02 - Beneficências portuguesas na Venezuela com menos fundos devido à Covid-19



As instituições de beneficência luso-venezuelanas foram das organizações mais afetadas pela paralisação da pandemia da covid-19 devido à quebra das contribuições económicas da comunidade para o seu funcionamento, segundo fonte do setor.



O alerta foi dado em Caracas por Renato Amaral, um técnico de turismo, que está a organizar almoços de convívio de portugueses, para, além de compartilhar momentos de amizade, angariar fundos para distintas organizações de beneficência.



“As instituições de beneficência foram as mais afetadas neste retrocesso provocado pela pandemia. Houve uma ausência dos aportes que se faziam para que pudessem sobreviver no dia a dia”, disse.



Renato Amaral falava à agência Lusa à margem de um dos almoços de convivência do novo “Grupo dos Panas”, que teve lugar à porta fechada, no Centro Português de Caracas, cuja participação foi feita por listagem e com compatriotas que já foram vacinados contra a covid-19.



“A comunidade sempre está presente com aportes às instituições. […] Na Venezuela (apesar da pandemia) fazemos coisas que beneficiam instituições e pessoas carenciadas”, disse.



Segundo Renato Amaral, nos “meses passados, da pandemia, as instituições pararam um pouco” e objetivo destes encontros é “manter os laços de amizade e partilhar momentos”.



“E (além da ajuda social) queremos manter viva a esperança e o laço de portuguesismo que há na nossa comunidade portuguesa”, disse.







8h40 - Nova Zelândia com mais 83 novos casos



A Nova Zelândia registou 83 novos Casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.



No sábado, foram realizados mais de 23 mil testes e administradas 78 mil vacinas.



O Governo da Nova Zelândia ordenou um Confinamento geral no início da semana passada, depois de identificar o primeiro caso de Covid-19 em seis meses.





8h12 - Austrália registou um recorde diário de Casos de Covid-19.



1126 novas infeções, a maioria no Estado de Nova Gales do Sul



Cerca de metade da população está em confinamento há varias semanas, essencialmente nas cidades de Sydney e Melbourne.



O primeiro-ministro australiano insiste que a prioridade é aumentar a taxa de vacinações para redzir os internamentos.





Ponto da situação







Só este sábado foram vacinados mais de 60 mil adolescentes.

Arrancou o segundo fim-de-semana de vacinação destinado aos jovens entre os 12 e os 17 anos.





O boletim da DGS de sábado reportou mais oito óbitos e 2374 novos casos de infeção. Recuperaram da doença mais 2835 pessoas, aumentando o total de recuperados para 970.497.



Estavam menos 18 pessoas internadas em enfermaria (657 no total) e menos um em cuidados intensivos, num total de 143 internamentos.









A Covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.