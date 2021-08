Mais atualizações

8h14 -Austrália vai intensificar programa de vacinação



A Austrália vai intensificar, esta semana, o programa de vacinação. O primeiro-ministro, Scott Morrison, anunciou que o país recebeu 500 mil doses de vacinas da Pfizer através de um acordo com Singapura.



Com quase 28 por cento da população australiana totalmente vacinada, em comparação com os 80 por cento de Singapura, vários Estados e territórios tiverem de reintroduzir confinamentos mais rígidos quando os novos casos de infeção aumentavam.



7h50 - China soma 37 novos casos, todos oriundos do exterior



A China anunciou hoje que foram diagnosticados 37 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, no terceiro dia consecutivo sem registo de casos locais.



Os casos foram detetados em viajantes nos municípios de Pequim (norte), Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Fujian (sudeste), Sichuan (centro) e Shandong (leste), indicou a Comissão de Saúde da China.



A China enfrentou, nas últimas semanas, vários surtos, em diferentes áreas do país, mas que estão já aparentemente sob controlo, após as autoridades imporem medidas de confinamento nas regiões afetadas.



Testes rápidos de antigénio vão continuar a ser comparticipados em setembro

Fim do IVAucher

Madeira avança para terceira dose da vacina

OMS prevê mais de 200 mil mortes por covid-19 na Europa até dezembro

A pandemia revelou ser sinónimo de menos bebes em países desenvolvidos. Um estudo agora tornado público diz a taxa de natalidade baixou de forma considerável em países do sul da Europa, como Portugal, Itália e Espanha. Um estudo já lido pela jornalista Inês Martins.A comparticipação temporária foi renovada mais um mês. O preço máximo da realização desses testes não pode exceder os dez euros.A medida entrou em vigor no dia 1 de julho.O Estado já comparticipou quase 144 mil testes rápidos feitos nas farmácias e nos laboratórios aderentes.Uma despesa de um milhão e quatrocentos mil euros.Lançado no início de junho, o IVAucher compreende uma fase de acumulação, que agora termina, seguindo-se as fases de verificação e apuramento do saldo do IVA acumulado (em setembro) e de utilização do benefício acumulado (nos últimos três meses do ano).Durante a fase que agora termina os consumidores puderam acumular a totalidade do IVA pago nas compras efetuadas nos três setores referidos, bastando para tal pedirem fatura com o seu NIF.De acordo com os dados do Ministério das Finanças, durante o mês de junho, o primeiro mês da fase de acumulação, foram registadas nos setores do alojamento, cultura e restauração um total de 6.221.813 faturas com indicação de NIF, valor que representa um acréscimo de 34% face a junho de 2020.O saldo do IVA acumulado pelos consumidores nestes setores -- e que pode ser posteriormente descontado em até 50% do valor da compra -- ascendeu a 21,2 milhões de euros.A Madeira já está a preparar a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19.O presidente do Governo Regional anunciou que não vai esperar pela decisão da DGS e que vai adquirir mais vacinas.A Associação de Médicos de Saúde Pública propõe a aplicação de uma terceira dose da vacina covid em Portugal para ser administrada em simultâneo com a vacina da gripe.A Organização Mundial de Saúde prevê mais de 200 mil mortes por covid-19 na Europa até dezembro e alerta que a terceira dose da vacina não é um luxo, mas uma questão de sobrevivência.Os Estados Unidos ponderam tornar a vacina covid obrigatória para todas as crianças em idade escolar.Em Israel, já avançou a terceira dose da vacina para toda a população.Em Portugal, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais 9 pessoas em 24 horas. O total acumulado de óbitos sobe, assim, para 17.730.Há também mais 1072 casos positivos. Nas enfermarias estão internados 705 doentes Covid, mais 7 do que no balanço anterior. Há 149 pessoas nos cuidados intensivos.Portugal tem agora mais de 45.500 casos ativos.