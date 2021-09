Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h48 - Rússia com mais 18.368 novos casos e 790 vítimas mortais nas últimas 24 horas





08h45 - Escolas. Uso de máscaras fortemente recomendado para alunos do 1.º ao 4.º ano





08h40 - China administrou 11.6 milhões de doses de Covid-19 durante o dia de ontem





08h38 - Turismo em Espanha com enorme salto em julho em comparação com o ano anterior



O número de visitantes estrangeiros no país cresceu para 4.4 milhões em julho, 78.3% mais do que há um ano.



Os turistas gastaram um total de 5.23 mil milhões de euros em Espanha.





08h35 - Estudantes israelitas regressam à escola com máscaras e testes Covid-19 obrigatórios



Autoridades receiam que o novo ano escolar possam aumentar os casos de Covid-19 no país.



Israel viu um aumento substancial de novas infeções, por causa da variante Delta, para valores que chegaram aos 10.947 num dia apenas.



Israel é dos países com a taxa mais de vacinação mais elevada do mundo.





8h30 - OMS está a acompanhar variante do vírus identificada na Colômbia





A OMS está a monitorizar uma nova variante do coronavírus que foi identificada pela primeira vez na Colômbia, já no mês de janeiro. No boletim epidemiológico semanal sobre a evolução da pandemia, a Organização Mundial da Saúde diz que classificou como "variante a seguir" a "MU". Tem mutações que podem indicar risco de "fuga imunológica", ou seja, resistência às vacinas.











Todos os vírus, incluindo o SARS-CoV-2 responsável pela Covid-19, sofrem mutações com o tempo. A maioria das mutações tem pouco ou nenhum efeito nas propriedades do vírus.



Mais informação aqui.



Apesar deste alerta, a OMS diz que são necessários mais estudos para compreender melhor as características da MU. Todos os vírus, incluindo o SARS-CoV-2 responsável pela Covid-19, sofrem mutações com o tempo. A maioria das mutações tem pouco ou nenhum efeito nas propriedades do vírus. Mais informação aqui.

8h20 - Preocupação sobre fornecimento mundial de café aumenta





É crescente a preocupação com o fornecimento global de café devido às duras restrições às viagens impostas no Vietname para combater a propagação da variante Delta do Covid-19.



As cadeias de abastecimento foram interrompidas depois que o Vietname, o segundo maior exportador de café do mundo, ter apertado as medidas de bloqueio no porto da cidade de Ho Chi Minh, além de trazer restrições em algumas áreas de cultivo de café das Terras Altas Centrais.





8h10 - Governo francês tenta aliciar idosos a vacinarem-se







O governo francês vai enviar títulos de transporte gratuitos para levar os idosos a vacinarem-se contra a covid-19, para tentar alcançar a vacinação de 100% dos cidadãos com mais de 75 anos.







Em França, há ainda 11% de pessoas acima dos 75 anos e 15% de pessoas acima dos 80 anos que não estão vacinadas, pelo que o executivo francês decidiu enviar a estes idosos uma carta de convocatória para a vacinação, acompanhada de um título de transporte gratuito.



Apesar de o número de pessoas vacinadas estar a aumentar diariamente, especialmente devido à introdução do "passe sanitário", o governo francês falhou a meta de 50 milhões de vacinados até ao final do mês de agosto, conseguindo ter 48.390.209 franceses vacinados com a primeira dose. Há quase 44 milhões de franceses completamente imunizados.





7h50 - Japão encontra outro frasco de Moderna com suspeita de conter substância estranha



A prefeitura de Kanagawa, no Japão, disse ter encontrado outro frasco da vacina COVID-19 da Moderna, suspeita de conter uma substância estranha, e suspendeu o restante lote. As autoridades municipais disseram que um farmacêutico encontrou várias partículas pretas num frasco ao verificar substâncias estranhas antes do uso da vacina.



O Japão suspendeu o uso de 1,63 milhão de doses da Moderna na semana passada, após ser notificado contaminação em parte do fornecimento. A Moderna e a empresa farmacêutica espanhola Rovi, que comercializa as vacinas, disseram que a causa pode ser um problema de fabricação, e os reguladores de segurança europeus iniciaram uma investigação.





7h45 - Festival de Veneza de regresso











Depois de Cannes, mais um festival de cinema que está de regresso, depois da interrupção devido à pandemia. O festival de Veneza arranca hoje com uma aposta clara nos novos filmes europeus como conta Tiago Alves, o enviado da Antena 1.

7h30 - Lojas do Cidadão sem marcação prévia



A partir de hoje já não é necessária marcação prévia para tratar der assuntos na Loja do Cidadão. É uma das medidas que faz parte das normas da segunda fase do desconfinamento. No entanto, Helena Rodrigues, do sindicato dos quadros técnicos do Estado sublinha que o dia pode ser complicado nos serviços públicos.





Arménio Maximino, presidente do sindicato dos trabalhadores dos registos e notariado, sublinha que a prioridade vai ser dada a quem já tenha feito agendamento prévio.



A partir de hoje já não é necessária marcação prévia para tratar der assuntos na Loja do Cidadão. É uma das medidas que faz parte das normas da segunda fase do desconfinamento. No entanto, Helena Rodrigues, do sindicato dos quadros técnicos do Estado sublinha que o dia pode ser complicado nos serviços públicos.Arménio Maximino, presidente do sindicato dos trabalhadores dos registos e notariado, sublinha que a prioridade vai ser dada a quem já tenha feito agendamento prévio.