7h25 - MAI ouvido no Parlamento por causa dos festejos do Sporting



O ministro da Administração Interna é ouvido hoje no parlamento sobre o inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) relativo aos festejos do Sporting quando, em maio, se sagrou campeão nacional de futebol.



A audição parlamentar obrigatória de Eduardo Cabrita foi pedida pelo PSD, que acusa o ministro de desresponsabilização quanto às decisões tomadas por não se ter oposto aos festejos do Sporting que tinham sido desaconselhados pela PSP, bem como pela Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à situação de pandemia e saúde pública.