Sporting impedido de vender bilhetes para Bilbau por incidentes em Munique

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) do organismo efetivou o castigo que pendia sobre o clube desde o ano passado, aquando da receção ao Arsenal, na mesma competição europeia e pelos mesmos motivos, além de ter aplicado uma multa de 40.000 euros ao emblema ‘verde e branco’.



Desta forma, o Sporting está impedido de comercializar bilhetes para o último encontro na fase de liga da Liga dos Campeões, na visita ao Athletic de Bilbau, agendada para 28 de janeiro próximo.



Na semana passada, na deslocação à Allianz Arena, adeptos do Sporting deflagraram e arremessaram artefactos pirotécnicos nas bancadas, sendo que, no dia seguinte à derrota dos ‘leões’ (3-1) na sexta jornada da fase de liga da ‘Champions’, a polícia de Munique informou que tinham sido detidos dois apoiantes ‘leoninos’.