8h00 - "Estamos longe de estar fora de perigo", diz Francisca Oliveira



A economista Francisca Guedes de Oliveira advertiu que Portugal ainda está "longe de estar fora de perigo" no que aos condicionalismos económicos da pandemia diz respeito, apontando para o segundo semestre de 2022 a análise do que se passou.



"A pandemia, infelizmente, ainda não acabou de vez, e depois, mesmo do ponto de vista das nossas empresas e das nossas famílias, houve uma perda brutal de rendimentos, sobretudo determinados setores passaram por privações tremendas. Estamos longe de estar fora de perigo e fora de situação frágil", disse, em entrevista à Lusa, a economista.



Francisca Guedes de Oliveira, falando à Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2022, estimou ainda que 2022 seja o ano da retirada gradual ('phasing out') das medidas de apoio relacionadas com a pandemia.





7h30 - Covid-19 ainda não está sob controlo, diz a OMS



A responsável pela gestão da epidemia de Covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS) Maria Van Kerkhove destacou que o novo coronavírus ainda não está sob controle, com muitas pessoas acreditando erroneamente que a pandemia está quase no fim.



De acordo com Van Kerkhove, 3,1 milhões de novos casos de contaminação e 54.000 mortes foram registados na semana passada em todo o mundo, os números reais sendo provavelmente muito maiores.