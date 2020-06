Covid-19. Bolsonaro acusa de má-fé autor de portaria falsa sobre o aborto

"Circulou uma nota, sem o conhecimento do ministro da Saúde, permitindo o aborto tendo em vista a pandemia em que vivemos. Já foi identificada a pessoa que fez a nota. Ao que tudo indica foi de má fé, foi para `sacanear` [criar transtorno]. A nota circulou e, obviamente, eu sou contra o aborto", disse Bolsonaro, na sua transmissão semanal na rede social Facebook, acrescentando que o autor integra o Ministério da Saúde.



O chefe de Estado voltou a frisar que, no que depender da sua posição, o aborto nunca será legalizado no Brasil.



"Vamos supor que um dia o Congresso aprova. Aí, eu veto. Depois o Congresso decide se mantém ou não o veto. Agora, essa nota não era do conhecimento do ministro da Saúde. Entrei em contacto com ele ontem (quarta-feira), emitimos um pequeno esclarecimento e desfizemos mais uma `fake news` (notícia falsa). O tempo todo há pessoal a tentar derrubar-nos, gente de dentro do próprio Ministério da Saúde", afirmou.



No entanto, Bolsonaro não informou se foi aberto algum processo administrativo para investigar o caso, nem se o autor receberá alguma punição.



Em causa está uma minuta de portaria da alegada autoria do Ministério da Saúde brasileiro, e que circulou na internet na quarta-feira após defender a garantia ao "aborto legal" durante a pandemia de covid-19.



No documento referia-se que o aborto seguro na rede pública, nos casos "previstos em lei", deveria ser considerado parte dos "serviços essenciais e ininterruptos" durante a pandemia da covid-19.



A portaria incluía ainda a garantia à inserção de DIU (Dispositivo Intrauterino) durante o "período pós-parto e pós-aborto imediato".