Covid-19. Calor e humidade não afetam o novo coronavírus

É o que parecem indicar os mais recentes estudos, de acordo com a ECDC, o Centro Europeu para o Controle de Doenças.tal como outros coronavírus humanos no hemisfério norte", referiu a organização num relatório publicado esta quarta-feira e referindo-se ao vírus que causa a covid-19.

O documento cita análises preliminares do surto chinês, que permitiram concluir que o vírus mantem níveis altos de reprodução em zonas tropicais com elevada humidade, como Guangxi e Singapura.

Qualquer esperança de que o verão pudesse significar um abrandamento da pandemia parece assim morta à partida.

Os dados "dão enfase à importância de implementar medidas de intervenção como isolamento e indivíduos infetados, distância no local de trabalho e encerramento de escolas", referiu a agência.





O Centro europeu citou ainda dados de estudos científicos, de acordo com os quais, o virus pode sobreviver até três horas no ar, até quatro horas em cobre, até 24 horas em cartão e dois a três dias em plásticos e aço inoxidável, apesar de perder força de forma significativa.

Europa sem camas em meados de abril

No mesmo relatório,a não ser que reajam rapidamente, aumentando a capacidade e reduzindo a propagação do sars-CoV-2.Todos os sistemas de saúde europeus enfrentam um risco elevado de saturação, refere, citando modelos de projeção matemática.Manteve a avaliação de que o resto da população corre um risco "moderado" se for infetada como o novo coronavírus.O risco global de propagação da epidemia é igualmente "moderado" nos países que já estão a tomar medidas de mitigação do contágio, mas "muito elevado" na ausência dessas medidas, refereJáde forma a evitar o contágio da covid-19 entre estes profissionais, os mais expostos entre a população e que ameaçam infetar outros.O relatório faz notar que,Em Itália e em Espanha, os dois países europeus mais afetados até agora pela pandemia, a taxa respetiva está a ser de nove e de 13 por cento.

Incapaz de responder à procura

Um documento interno da União Europeia, revelado esta quarta-feira, indica que o bloco europeu necessita de 10 vezes mais do que as quantidades que habituais cadeias de produção e distribuição podem fornecer em equipamentos de proteção e de apoio médico, como ventiladores.

Todos os países da UE estão a tentar adquirir há semanas material como máscaras e luvas, ventiladores para pacientes com dificuldades respiratórias graves, desde o aparecimento da epidemia em solo europeu.Apesar dos esforçoso e ao qual a agência Reuters teve acesso."Estimativas internas da Comissão demonstram que", sublinha, naquilo que é a primeira estimativa da quantidade de material necessário para combater a pandemia de covid-19., o que por sua vez coloca em risco pacientes que podem ser infetados por médicos e pessoal de enfermagem.

Em Itália e em Espanha, os dois países europeus a braços com surtos explosivos, mais de cinco mil profissionais de saúde foram infetados, indicam números publicados terça-feira.

O documento da Comissão sublinha ainda que a maioria dos Estados europeus tanto tem reservas limitadas como capacidade limitada de produzir o equipamento necessário, o que exige a rápida importação do material em falta.Terça-feira, a Comissão anunciou o estabelecimento iminente de contratos de fornecimento de máscaras faciais, óculos, fatos e outro equipamento de proteção, quase um mês de pois de ter iniciado o processo em nome de 25 dos 27 estados-membros.As propostas estão a ser avaliadas e o equipamento deverá estar disponível dentro de duas semanas, anunciou a Comissão, depois dos Governos europeus assinarem os respetivos contratos.Quanto a ventiladores e testes, a Comissão espera propostas para o final do mês e está a encorajar o uso de impressão 3D e a conversão de fábricas para produção local.

Filas nas fronteiras

como medida para deter a propagação do vírus através do isolamento e da quarentena,no combate à pandemia, incluindo vias verdes, até agora só implementadas "por três Estados membros".

A França e a Alemanha levantaram as suas restrições comerciais mas a Comissão está ainda a avaliar o impacto no terreno depois de se registarem atrasos nas entregas em Espanha e na Grécia.







Bruxelas está ainda em negociações com a República Checa, Bulgária e Roménia sobre as respetivas restrições comerciais.