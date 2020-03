Covid-19. Itália prolonga confinamento geral até à Páscoa

“Podemos esperar atingir o pico em sete a dez dias. Depois, assistiremos a um declínio no contágio”, reconheceu o vice-ministro da Saúde, Pierpaolo Sileri.





A indicação dos especialistas é clara:. Ou seja, pelo menos até maio. Só aí se poderá reivindicar ter vencido o vírus.Por esta razão, o Conselho de Ministros que se reunirá entre quarta e quinta-feira decretará um bloqueio total até a Páscoa, indicando o caminho que, se de facto o número de pacientes continuar em declínio, começará a avaliar possíveis formas de aliviar as restrições.

Com a consciência de que antes de maio não será possível dar um passeio, nem bares e restaurantes serão abertos. E até lojas de roupas e centros de beleza terão que se manter fechados.

Um estudo estatístico publicado pelo Instituto Einaudi de Economia e Finanças, com base em dados fornecidos pela Proteção Civil italiana, diz que Itália poderá conseguir a eliminação de casos positivos do novo coronavírus entre cinco e 16 de maio.





Somente então será possível avaliar quais outras atividades reiniciar., conforme confirmou o diretor-geral de saúde Roberto Speranza.

Nos dias seguintes, pode ser avaliada a reabertura de algumas atividades empresariais ligadas à cadeia farmacêutica e à alimentação, até agora não incluídas nos serviços essenciais. Por exemplo, empresas de engenharia mecânica ligadas à indústria agroalimentar ou empresas químicas que ainda terão que demonstrar que estão em conformidade com as regras sobre a distância de segurança entre funcionários e se têm dispositivos de proteção.

Os números

Em Itália, mais de 100 mil pessoas já foram infetadas pelo novo coronavírus, tendo sido registadas mais de 11 mil mortes. Mas o aumento de novos casos positivos hoje anunciado nunca foi tão baixo (812 mortes, + 4%) e representa metade do valor de há quatro dias e quatro vezes menos do que há 15 dias.



Ao mesmo tempo, o número de pessoas consideradas curadas em todo o país (1590) nunca foi tão elevado, nos relatórios diários.





Nos últimos dias, os cientistas haviam "sugerido" deixar no final da lista de reaberturas os locais onde a maior multidão é - discotecas, pubs, eventos, salas de conferências - mas também bares e restaurantes.Mesmo quando a emergência terminar, as instalações devem ter requisitos muito diferentes daqueles exigidos antes da epidemia de Covid-19. O primeiro diz respeito à distância entre os clientes, que deve ser sempre de pelo menos um metro, tanto para mesas quanto para áreas comuns. Será ainda dada muita atenção aos sistemas de ventilação para garantir a pureza dos ambientes.. Atividades que exigem muita proximidade com as pessoas como cabeleireiros vão demorar muito a poderem reabrir.Os cientistas alertam que "o perigo é uma nova transmissão do vírus nas famílias e isso cria uma nova e séria emergência. A recuperação deve ser lenta, gradual e de modo a excluir que oscirculem”.que exigem muita proximidade com as pessoas como cabeleireiros vão demorar muito a poderem reabrir.