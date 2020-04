Covid-19. Reino Unido e Itália investigam síndrome rara observada em crianças

No norte de Itália, uma das áreas mais atingidas pelo vírus SARS-CoV-2, os médicos têm vindo a alertar para um número significativo de crianças menores de nove anos com sintomas atípicos para a Covid-19.De acordo com os relatórios médicos,Em alguns casos também apresentam sintomas gastrointestinais, como dores de barriga, vómitos ou diarreia, mas também umaOs sintomas são semelhantes à síndrome de choque tóxico e à doença de Kawasaki, mais comum na Ásia.

A doença de Kawasaki geralmente afeta crianças com menos de cinco anos e está associada a febre, erupções cutâneas, inchaço das glândulas e, nos casos mais graves, inflamação das artérias do coração.

Um hospital da cidade de Bergamo, a norte de Itália, reportouNa Grã-Bretanha têm sido descritos casos semelhantes. “Ao longo das últimas três semanas tem sido observado um aumento evidente do número de crianças de todas as idades com um estado inflamatório multissistémico que requer cuidados intensivos em Londres e também noutras regiões do Reino Unido", escreveu a Associação de Pediatras de Cuidados Intensivos do Reino Unido numa carta dirigida aos médicos.O secretário de Estado do Reino Unido, Matt Hanock, revelou na segunda-feira estar “muito preocupado” e que as autoridades médicas estavam a estudar o caso.

Correlação com a Covid-19?



Até ao momento, a generalidade das investigações aponta que a infeção por Covid-19 é mais ligeira nas crianças do que nos adultos e apresentam sintomas menos graves.

Os especialistas procuram agora perceber se existe uma relação entre esta síndrome e a Covid-19.Na mesma carta da Associação de Pediatras, é escrito que existe “uma preocupação crescente de que uma síndrome inflamatória relacionada com o SARS-CoV-2 esteja a surgir em crianças no Reino Unido, ou que possa existir uma outra infeção ainda não identificada relacionada a estes casos”.No entanto,que apresentam estes sintomas invulgares. Um porta-voz assegurou que os casos continuarão a ser investigados, masTambém o diretor clínico nacional disse ter tomado conhecimento da recente observação de crianças gravemente doentes com sintomas semelhantes aos de Kawasaki, mas enfatizou que ainda é muito cedo para determinar uma relação com o novo coronavírus.





as crianças parecem ser mais resistentes a infeções pulmonares graves após a exposição ao coronavírus e os números admitidos em unidades de cuidados intensivos são relativamente baixos”, declarou à “No geral,e os números admitidos em unidades de cuidados intensivos são relativamente baixos”, declarou à BBC Nazima Pathan, especialista em Cuidados Intensivos Pediátricos em Cambridge.

Até ao momento, Itália é o segundo país mais afetado pela Covid-19, com mais de 26 mil mortos e perto de 200 mil casos. O Reino Unido está em quinto lugar na tabela dos países mais afetados pela pandemia, com 21.157 óbitos e mais de 158 mil casos.