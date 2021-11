Covid-19. UE deverá propor validade de nove meses da vacina para viajantes que cheguem aos Estados-membros

A Comissão Europeia deverá também recomendar aos 27 que continuem a receber viajantes inoculados com vacinas aprovadas pelo regulador europeu, mas poderá propor que,aprovada pela Organização Mundial da Saúde.Segundo o Bloomberg, a UE recomendará ainda que seja dada prioridade aos viajantes vacinados.Caso venha a confirmar-se, esta proposta de Bruxelas poderá significar, sugerindo que é necessária uma dose de reforço ao fim de nove meses em todas as pessoas.A informação chega pouco tempo depois de o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) ter recomendado doses de reforço das vacinas para todos os adultos.Ultimamente, vários governos europeus têm apelado à UE que suavize as diferenças nas regras entre os Estados-membros, de modo a salvaguardar as pessoas que viajam entre países com regras díspares.

Numa altura em que toda a Europa se vê a braços com uma nova vaga da pandemia, têm sido aplicados diferentes níveis de restrições e medidas consoante a gravidade da situação.





Na Alemanha, por exemplo, está a ser ponderada a vacinação obrigatória em grupos de risco. Em Itália já foram impostas regras para pessoas não vacinadas e, na Dinamarca, o uso de máscaras em locais públicos poderá regressar.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, sugeriu que a União Europeia tornasse as doses de reforço obrigatórias para quem quiser viajar entre países do bloco comunitário.Em Portugal,e deverão ser anunciadas novas medidas para controlar aquela que é a quinta vaga da pandemia no país. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já descartou, porém, um regresso ao Estado de Emergência.Os especialistas defenderam, na última reunião na sede do Infarmed, uma dose de reforço da vacina para a população em geral e, cuja faixa etária é agora uma das mais afetadas pelo novo coronavírus.O SARS-CoV-2 já infetou quase 259 milhões de pessoas em todo o mundo e fez cerca de 5,4 milhões de vítimas mortais.