Covid-19. Um milhão de casos num só dia. EUA registam recorde mundial de novas infeções

De acordo com números apresentados pela Universidade Johns Hopkins, 1,06 milhões de norte-americanos testaram positivo para o coronavírus SARS-Cov-2 na segunda-feira.



Este recorde é quase o dobro do recorde anteriormente registado no país (590 casos diários contabilizados há apenas quatro dias nos EUA).



Tal como acontece noutras geografias, o país enfrenta uma nova vaga de Covid-19, em muito alimentada pela variante Ómicron.







Os Estados Unidos também lideram o mundo no número médio diário de novas mortes, sendo responsável por uma em cada cinco mortes registadas a cada dia.







Desde o início da pandemia, os Estados Unidos já contabilizaram 56.280.742 casos de infeção e 830.349 mortes relacionadas com a Covid-19.







No domingo, o principal conselheiro da Casa Branca para a crise de saúde, Anthony Fauci, afirmou que o aumento do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos segue uma curva "quase vertical".





Com o número de infeções a atingir novos recordes, há vários fatores potencialmente importantes a ter em conta na leitura destes números.







muitos norte-americanos têm recorrido a auto-testes, sem ligação direta às autoridades oficiais, por outro lado os atrasos na comunicação de novos casos durante a época de Natal e Ano Novo poderão ter levado a uma acumulação na contabilização de casos na segunda-feira, sugere o jornal britânico Se, por um lado, o número real de casos pode ser muito superior, já que, por outro lado ospoderão ter levado a uma acumulação na contabilização de casos na segunda-feira, sugere o jornal britânico The Guardian

Mundo atingiu um milhão de casos diários há apenas alguns dias





A variante Ómicron, detetada pela primeira vez na África Austral no final de novembro, está a ser o "motor" mundial desta nova onda de infeções devido à sua maior transmissibilidade.







Os números recentes demonstram uma velocidade avassaladora de propagação desta nova estirpe, sobretudo tendo em conta que, ainda na semana passada, a contaminação com o vírus da Covid-19 ultrapassava pela primeira vez o número simbólico de

, sobretudo tendo em conta que, ainda na semana passada, a contaminação com o vírus da Covid-19 ultrapassava pela primeira vez o número simbólico de um milhão de contágios a nível mundial





Na semana entre 23 e 29 de dezembro foram detetados 7,3 milhões de novos casos da doença, o que dá uma média de 1.045.000 infeções por dia, segundo a contagem da agência France Presse.







Estes números já eram significativamente superiores ao recorde estabelecido na vaga anterior, quando foi registada uma média de 817.000 casos diários na semana entre 23 e 29 de abril de 2021.







Contudo, a atual vaga não parece estar associada a um aumento de mortes, o que pode estar relacionado com elevadas taxas de vacinação verificadas em muitos dos países mais afetados pela variante Ómicron.



De acordo com a agência France Presse, as mortes diárias a nível mundial variaram na semana passada entre 4.000 e 8.000, sendo que a curva deste indicador se mantém estável desde o início de outubro.



No auge da pandemia, os piores números de óbitos foram registados na semana entre 20 e 26 de janeiro de 2021, com uma média de 14.800 mortes diárias.