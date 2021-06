Covid. Merkel fala em Portugal para exemplificar erros no espaço europeu

Merkel criticou, esta tarde, a falta de regras comuns de viagem no espaço europeu de modo a prevenir novos surtos de infeção por covid-19.



A chanceler alemã referiu Portugal para exemplificar o aumento de contágios e um cenário que considera que talvez pudesse ter sido evitado, fazendo referência à permissão dada por Portugal para a entrada de turistas como os britânicos.



Nesse caso, Angela Merkel recordou que outros países, como Alemanha e França, impuseram restrições às viagens do Reino Unido devido à rápida propagação da variante indiana, a Delta.





Foram palavras duras numa conferência de imprensa em Berlim, ao lado da presidente da Comissão Europeia, momento em que Angela Merkel referiu mesmo a realização da final da Champions em Portugal como mais um exemplo do que se podia ter evitado.



Merkel mostra-se assim preocupada com a propagação da variante Delta no espaço europeu e sobre a final do Euro2020, na capital britânica, a chanceler alemã apelou à UEFA para agir de forma responsável e evitar a possibilidade de contágios entre os adeptos no estádio.