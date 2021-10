Crianças na origem de um preocupante aumento de casos em Inglaterra

Esta sexta-feira foi divulgado um estudo que indicava que





A taxa de vacinação entre os mais jovens está abaixo de muito países europeus o que, dizem os especialistas, se deve a informação falsa que circulou em mensagens de telemóvel mas também a um processo lento e inflexível no arranque.



"O programa de vacinação em crianças dos 12 a 15 anos não correu bem", disse à Reuters Lawrence Young, virologista da Universidade de Warwick. Acrescenta este especialista que a disseminação de outros vírus pode levar a uma "tempestade perfeita" no inverno para o Serviço Nacional de Saúde, se os casos se espalharem para adultos mais velhos e mais vulneráveis.



Só no mês passado foi recomendada em Inglaterra a vacinação a crianças entre os 12 e os 15 anos. Um processo que, para muitos, pecou por tardio.





Os últimos dados disponíveis indicam que apenas 28.8% das crianças entre os 12 e os 17 anos receberam a vacina.

Inglaterra próxima dos 50 mil casos diários. De novo



O número de novos casos tem aumentado de forma consistente nos últimos meses em Inglaterra.





Dezasseis por cento em apenas uma semana, para um registo diário que está apenas 19 mil casos abaixo do valor mais alto alguma vez registado no país.





As hospitalizações - mais 6,9% - e mortes - mais 11,4% - também estão a aumentar. "A narrativa corrente é que o número de casos não é importante, mas continua a ser"



O gabinete do primeiro-ministro assume que é esperado um aumento de casos no inverno e que o Governo vai estar atento aos números.







"Sempre soubemos que os próximos meses seriam desafiantes", disse o porta-voz de Boris Johnson. "O que estamos a verificar é que o aumento do número de casos, hospitalizações e mortes está ainda em linha com o esperado. O processo de vacinação vai continuar a ser a nossa primeira linha de defesa, em simultâneo com novos tratamentos. Mas vamos claramente estar atentos ao aumento de casos".







Kit Yates, um matemático biólogo que falou ao The Guardian, diz que a este ritmo a Grã-Bretanha atingirá muito em breve os 50 mil casos diários, o que só se tinha acontecido ao longo de 16 dias durante toda a pandemia.





"A narrativa corrente é que o número de casos não é importante, mas continua a ser", disse Yates. "Não tem o mesmo significado que tinha antes da vacinação, mas a ligação entre casos e mortes não foi quebrada. Estamos a registar 120 mortes por dia o que para mim é inaceitável. E basta olhar para os número dos nossos vizinhos europeus para perceber que não tem que ser assim".