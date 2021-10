Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h10 - Crianças na origem de um preocupante aumento de casos em Inglaterra



O aumento de casos de Covid-19 entre crianças, em Inglaterra, está a originar um aumento de casos no país. Esta segunda-feira, o número de novas infeções por Covid-19 foi de 49.156, o valor mais alto desde o dia 17 de julho. As autoridades alertam que os próximos meses vão ser um desafio, com o inverno a chegar. Os especialistas dizem que a vacinação nas escolas, entre os mais novos, está a decorrer lentamente, arriscando-se a saúde das crianças e dos adultos.







Esta sexta-feira foi divulgado um estudo que indicava que na Grã-Bretanha a prevalência do vírus está no nível mais alto desde janeiro, com 8 por cento das crianças do ensino médio infetadas.



A taxa de vacinação entre os mais jovens está abaixo de muitos países europeus o que, dizem os especialistas, se deve a informação falsa que circulou em mensagens de telemóvel mas também a um processo lento e inflexível no arranque.











8h50 - Casos diários de covid-19 na Polónia aumentam quase 85% numa semana





A Polónia regista 3.931 casos de COVID-19 na terça-feira, disse o vice-ministro da Saúde, um aumento de quase 85% em relação à semana anterior.



"Não tenho boas notícias ... 3.931 novas pessoas foram infetadas. Se compararmos com a terça-feira passada é um aumento de quase 85%", disse Waldemar Kraska à emissora pública PolskieRadio 1, acrescentando que 64 pessoas morreram.





8h15 - Macau exige teste negativo para sair do território



Todas as pessoas que queiram sair de Macau precisam a partir de hoje de apresentar um teste negativo à covid-19 realizado nas últimas 48 horas, anunciaram as autoridades.



As autoridades de Macau sublinharam que "os infratores podem ser sujeitos à medida de isolamento obrigatório, além de assumirem, se existirem, eventuais responsabilidades criminais".





7h40 - Checos registam maior número diário de novos casos COVID-19 desde abril



A República Checa detetou 2.521 novos casos de COVID-19 esta segunda-feira, a maior contagem diária desde abril, mostram dados do Ministério da Saúde.



O governo optou por não apertar as medidas, concentrando-se na vacinação, já que os dados mostram que a maioria dos infetados não foi inoculada.



O país de 10,7 milhões de pessoas vacinou totalmente 6,03 milhões de pessoas até segunda-feira.



Covid-19. Reclusos querem fim das restrições nas visitas

A Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso questionou a ministra da Justiça sobre a manutenção das restrições nas visitas aos reclusos, permanecendo as divisórias de acrílico e a proibição de contacto físico entre presos e visitantes.