Das redes sociais para as urnas. Influencers franceses mobilizam-se contra a extrema-direita

Depois dos apelos dos jogadores da seleção francesa - Marcus Thuram e Kylian Mbappé - e do youtuber Squeezie, as estrelas francesas das redes sociais - Léna Situations, Mister V ou Crazy Sally - estão a utilizar as suas contas no TikTok, Instagram e canais no YouTube, onde têm milhões de subscritores, para incentivar os jovens franceses a votar nas próximas eleições.





Rassemblement National, escreve a FranceInfo.

Aventurando-se no debate político, na sequência do terramoto provocado pela vitória sem precedentes do RN nas eleições europeias, os influencers vão mais longe ao tentarem encorajar - individual e coletivamente – os seus seguidores a votar contra o, escreve a





"Sei que é chato acordar num domingo, durante as férias, mas é muito importante que os jovens saiam à rua e votem!", escreveu a influencer Léna Mahfouf, conhecida por Léna Situations, numa história publicada no Instagram no dia a seguir às europeias. Mais tarde, a jovem que tem 4,6 milhões de seguidores naquela rede explicou a sua declaração: "Votem e digam aos vossos amigos e familiares para irem votar. Contra a extrema-direita. Contra a xenofobia. Contra a intolerância".





O youtuber e rapper Mister V – que tem 4,9 milhões de seguidores na sua conta de Instagram - também encorajou a sua comunidade a ir votar, mas “não nos 'fafs' de merda”, usando um termo pejorativo para se referir aos militantes franceses de extrema-direita.





Várias outras figuras públicas têm utilizado as redes sociais para se posicionarem contra a extrema-direita, mas neste campo e até ao momento, a tomada de posição do yotuber Squeezie foi a mais marcante e a que teve direito a reação do líder do partido de extrema-direita RN, Jordan Bardella.







Numa carta aberta a “todos os jovens” que o seguem, publicada na sua conta do Instagram, no dia 14 de junho, Squeezie com quase 19 milhões de subscritores no YouTube e 8,8 milhões no Instagram, apelou ao voto nas próximas eleições e à mobilização “contra a extrema-direita e as suas ideias”.











"Vão votar a 30 de junho e a 7 de julho e lembrem-se que votar num partido que promove o ódio, a discriminação e o medo dos outros nunca foi uma solução", escreveu na sua publicação de oito páginas feita na sua conta de Instagram.

Bardella acusa influencer de estar empenhado contra os franceses





O líder do Rassemblement National, Jordan Bardella, não tardou a reagir através de uma publicação na mesma rede social, com o mesmo formato da carta aberta.





Na sua resposta, o jovem político criticou o facto de "multimilionários com a nobre profissão de influencers estarem 'apoliticamente' empenhados contra milhões de franceses, copiando e colando argumentos tão grosseiros quanto enganadores da França Insubmissa (LFI, na sigla em francês)", o partido da esquerda radical francesa.







"Não é altura para neutralidade"





streamers e influencers assinaram um artigo publicado no jornal francês “impedir coletivamente a subida ao poder da extrema-direita” que "não foi, não é e nunca será a solução".



"A história está a ver-nos, mobilizemo-nos", escrevem. "Pela primeira vez sob a V República, a extrema-direita pode obter uma maioria absoluta na Assembleia Nacional e ascender ao poder", alertam no seu apelo, na sequência do resultado histórico de 31,5 por cento alcançado nas eleições europeias.

Também na segunda-feira, mais de 200assinaram um artigo publicado no jornal francês Médiapart , no qual apelaram ao voto na aliança de esquerdas Nova Frente Popular nas próximas eleições paraque, escrevem., alertam no seu apelo, na sequência do resultado histórico de 31,5 por cento alcançado nas eleições europeias.