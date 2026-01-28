Desarmado antes de ser abatido. Alex Pretti foi baleado por dois agentes do ICE



O Departamento alegou, sem provas, que o enfermeiro de 37 anos "queria causar o máximo de danos possível e massacrar polícias".

Mas nada no relatório corrobora esta alegação, que já foi contrariada por vídeos de testemunhas.

Administração Trump tenta acalmar ânimos



A cidade de cerca de 400 mil habitantes continua em choque com a morte de Alex Pretti, de 37 anos, num confronto com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, após a morte de Renee Good a 7 de janeiro, baleada por agentes do ICE.

Deputada democrata atacada durante reunião pública

Omar, alvo frequente de insultos políticos por parte do presidente Donald Trump, não sofreu ferimentos.

Omar, de 43 anos, chegou aos Estados Unidos aos 12 anos e tornou-se cidadã norte-americana em 2000.





c/ agências

Alex Pretti resistiu à detenção por agentes mascarados, avança o relatório divulgado durante a noite por órgãos de imprensa norte-americanos. Mas, ao contrário do que a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, declarou imediatamente após o confronto, ele não sacou de qualquer arma., estabelecendo que, no sábado, por volta das 9h da manhã, hora local, um polícia tentou prender Alex Pretti e uma mulher, ambos portadores de apitos, que se recusaram a sair da rua.O agente usou gás pimenta contra os dois manifestantes. "", continua o relatório."Durante a luta, um agente gritou repetidamente: 'Ele está armado! '. Aproximadamente cinco segundos depois, um agente disparou a sua Glock 19 e outro agente disparou também a sua Glock 47" contra a vítima, refere o relatório, referindo-se a duas armas de serviço.Uma análise do jornal, baseada em vários vídeos da cena, revelou que os agentes dispararam dez tiros, seis deles enquanto o Pretti estava imóvel no chão.Estes vídeos mostram que o enfermeiro de 37 anos já tinha sido desarmado antes de ser morto a tiroMinneapolis aguarda o "pequeno abrandamento" prometido por Donald Trump na quarta-feira, depois de um conselheiro ter citado falhas por parte de agentes federais de imigração na sequência da trágica morte a tiro de um enfermeiro, que continua a abalar os Estados Unidos.Em relação à morte de Alex Pretti, "estamos a investigar porque é que a equipa da Patrulha de Fronteiras (CBP) pode não ter seguido o protocolo", disse Stephen Miller na terça-feira.Uma mudança de postura notável em relação ao chefe de gabinete adjunto de Trump, que no passado fim de semana defendeu prontamente os agentes da patrulha fronteiriça que balearam e mataram o enfermeiro de 37 anos, chamando-lhe um "potencial assassino".A Casa Branca declarou posteriormente que Miller se referia às "orientações gerais" para os agentes de imigração que trabalham no estado, e não ao incidente específico em que Pretti foi morto.A mudança de tom de Stephen Miller, conselheiro influente e de linha dura de Donald Trump, surge no momento em que o presidente anunciou a sua intenção de "abrandar" a operação anti-imigração na cidade do norte dos EUA, que vive momentos de tensão desde a morte de dois manifestantes, no início de janeiroNa noite de terça-feira, a deputada democrata Ilhan Omar, de origem somali, foi atacada durante uma reunião pública.Um segurança agarrou imediatamente o homem e derrubou-o no chão, de acordo com uma testemunha da Reuters e um vídeo do evento. A polícia informou que deteve o homem por agressão de terceiro grau."O ICE não pode ser reformado, não pode ser reabilitado, devemos abolir o ICE de vez, e a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, deve demitir-se ou enfrentar um processo de destituição", disse Omar, sob aplausos.Momentos depois, um homem sentado na primeira fila aproximou-se dela e atingiu-a com o conteúdo do que a polícia descreveu como uma seringa, dizendo a Omar: "Deve demitir-se".Continuou o seu discurso após uma breve pausa, resistindo aos apelos dos colegas para que procurasse assistência médica, dizendo que só precisava de um guardanapo. O seu gabinete divulgou posteriormente um comunicado a informar que ela estava bem.Os cientistas forenses estavam a recolher provas no local, informou a polícia de Minneapolis em comunicado.Uma testemunha disse à Reuters que o líquido tinha um cheiro a amoníaco e causou uma ligeira irritação na garganta.Trump tem atacado Omar repetidamente em declarações públicas e publicações nas redes sociais, incluindo pela sua nacionalidade somali."Ilhan Omar é um lixo", disse Trump durante uma reunião de gabinete em dezembro. "Ela é um lixo. Os seus amigos são um lixo."