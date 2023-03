Desastre ferroviário na Grécia. Primeiro-ministro pede perdão, Atenas mergulha em violência

A manifestação coincidiu com o início do interrogatório judicial, em Larissa, a localidade mais próxima da colisão, do chefe da estação ferroviária.. Pode vir a ser acusado de homicídio involuntário por negligência., numa homenagem às vítimas do choque frontal entre o comboio que fazia a ligação entre Atenas e Tessalónica e uma composição de transporte de mercadorias, ocorrido na noite de terça-feira.

A manifestação deste domingo em Atenas foi a quarta desde o desastre. Degenerou em confrontos com as forças de segurança. Os manifestantes lançaram cocktails Molotov, ao que a polícia respondeu com gás lacrimogéneo e granadas atordoantes.



Durante a manhã, antes de uma cerimónia religiosa na catedral ortodoxa de Atenas,. “Enquanto primeiro-ministro, devo a todos, mas sobretudo aos próximos das vítimas, pedir perdão”, escreveu o conservador Kyriakos Mitsotakis no Facebook., acrescentou o governante.

“Assassinos”

Segundo a comunicação social grega,Fonte judicial, citada pela agência France Presse, adiantou que o inquérito em curso tem também por objetivo prosseguir “ações, se necessário, conta membros da direção da empresa” Hellenic Train.

O desastre da semana passada foi o terceiro mais grave dos últimos 25 anos na Europa. Em 1991, um descarrilamento na Alemanha fez 101 mortos; em 2013, em Espanha, um outro desastre matou 80 pessoas.

Na sexta-feira,. A Hellenic Train procurou defender-se na noite de sábado, alegando que “esteve presente desde os primeiros instantes” no local da colisão e assinalando que montou “um centro telefónico” para “fornecer informações”.A empresa foi adquirida em 2017 pelo grupo estatal italiano Ferrovie Dello Stato Italiane, no âmbito do pacote de privatizações imposto pelaao Estado helénico durante a crise económico-financeira, entre 2009 e 2018.

