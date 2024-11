Dezenas de detidos em manifestação pró-Palestina em Amesterdão

Centenas de manifestantes reuniram-se no centro da cidade onde entoaram palavras de ordem.



No local esteve uma forte presença policial, que ordenou ao grupo de manifestantes para que se dirigisse para um parque no oeste da cidade onde lhes era dada permissão para protestar



Amesterdão foi palco de agressões contra adeptos de futebol israelitas na semana passada. Cinco pessoas foram hospitalizadas, com Israel a qualificar os ataques como antissemitas.



Esta é a segunda marcha pró-Palestina nos Países Baixos desde os incidentes.