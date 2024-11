Aumenta para 68 o número de detidos após jogo entre Ajax e Maccabi de Telavive

Na noite de quinta-feira passada, jovens de trotinetes cruzaram Amesterdão "atropelando” adeptos do Maccabi, que estavam na cidade para assistir à partida da Liga Europa. Em seguida, “fugiram”, segundo as autoridades da capital dos Países Baixos.





Acrescentaram ainda que cinco pessoas foram tratadas no hospital e outras sofreram ferimentos ligeiros. Após estes episódios de violência, houve 63 detenções.

Mais cinco detidos





No início desta semana foram anunciadas mais cinco detenções - uma pessoa foi libertada, mas continua a ser considerada suspeita.





A agitação irrompeu novamente na cidade na noite de segunda-feira, quando dezenas de pessoas armadas com paus e tochas se reuniram num subúrbio da cidade, relatou a polícia. Jovens alegando solidariedade com os palestinianos atearam fogo a um elétrico. Alguns manifestantes teriam gritado "Palestina Livre", de acordo com a comunicação social do país. O incêndio desencadeado pelos disturbios foi rapidamente extinto e a polícia de choque limpou a praça. Não houve registo de feridos.







Os cinco homens, todos da região da Holanda, têm idades entre 18 e 37 anos.antes e depois da partida do Maccabi contra a equipa local do Ajax, disseram as autoridades da cidade.Horas antes, o primeiro-ministro Dick Schoof declarou que "os ataques antissemitas contra israelitas e judeus" foram "

Schoof também se pronunciou sobre os relatos de que adeptos do Maccabi atacaram um táxi e queimaram uma bandeira palestiniana em Amsterdão, além de gritarem palavras anti-árabes.





"Estamos bem cientes do que aconteceu antes com os adeptos do Maccabi, mas achamos que isso é de uma categoria diferente e condenamos qualquer violência também, mas isso não é desculpa alguma para o que aconteceu mais tarde naquela noite nos ataques aos judeus em Amesterdão", sublinhou.





O chefe de polícia Peter Holla acrescentou que houve incidentes "em ambos os lados" durante os confrontos de quinta-feira.



Adeptos do Maccabi também são militares



Esta terça-feira, o conselho municipal de Amsterdão vai discutir e analisar os confrontos, que as autoridades rotularam de “antissemitas”. No entanto, há muitos relatos que testemunharam a violência e referem provocação por parte dos adeptos israelitas visitantes.





De acordo com a Al Jazeera, a chegada de mais de três mil adeptos do Maccabi de Telavive a Amsterdão na semana passada não foi considerada de alto risco pelas autoridades holandesas. Porém, um ativista judeu terá dito à polícia que "esses adeptos são amplamente conhecidos pela violência política em Israel e muitos servem como soldados em Gaza".







Desde o início da guerra em Gaza, há pouco mais de um ano, os incidentes contra judeus tem alastrado por toda a Europa.