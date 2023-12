Dia Internacional dos Migrantes. Migração africana menos numerosa do que migração europeia

Apesar do aumento de 30 por cento da migração africana desde 2010, apenas 40 milhões de migrantes são africanos, uma percentagem inferior ao número de migrantes europeus espalhados pelo mundo em termos absolutos e considerando o seu demográfico, explica Flore Gubert, diretora de investigação do Institut de Recherche pour le Développement à Rádio França Internacional (RFI)





Apesar da ideia regularmente veículada de que os migrantes africanos pretendem todos chegar à Europa, a maior parte dos africanos migram sobretudo para outros países africanos vizinhos.



“Se pegarmos em 100 africanos que deixam o seu país a partir da África Ocidental, 70 deles ficarão em África", salientou Flore Gubert, sobretudo em outros países da África Ocidental. “E destes 70 a grande maioria escolherá um país da sub-região. Destes, 15 irão para a Europa e seis para a América do Norte”, acrescentou.









“As pessoas que se deslocam são poderosos motores de desenvolvimento, tanto nos seus países de origem como nos países de destino”, destaca a OIM em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Quando se celebra, pelo terceiro ano consecutivo, o Dia Internacional dos Migrantes, a OIM destaca o efeito positivo da migração para o país de acolhimento, que colmata as carências de mão-de-obra, como para o país de origem, que beneficia com as remessas enviadas pelos emigrantes.





Apesar da posição defendida pela Organização das Nações Unidas para as Migrações, com sede em Genebra, de que “a mobilidade (se for bem gerida) pode ser uma pedra angular do desenvolvimento sustentável, da prosperidade e do progresso”, vários têm sido os países europeus a adotarem políticas anti-migratórias mais conservadoras e a reforçarem as suas fronteiras, nomeadamente o Reino Unido de Rishi Sunak e Itália de Giorgia Meloni.









"Se não resolvermos o problema, o número de pessoas só irá aumentar e os nossos países e a nossa capacidade de ajudar os mais necessitados ficarão sobrecarregados", declarou o primeiro-ministro britânico, conta o The Guardian Depois de os líderes europeus terem assinado uma carta conjunta, no passado mês de outubro, apelando aos líderes da União Europeia para que fossem tomadas medidas mais firmes contra a imigração ilegal, Sunak e Meloni reuniram-se este fim-de-semana na capital italiana onde prometeram enfrentar em conjunto o problema.





Num comício político organizado pelo partido de extrema-direita, Fratelli d'Italia, da primeira-ministra Giorgia Melloni, o líder conservador do executivo britânico apelou a maior esforço para dissuadir os potenciais imigrantes que querem chegar à Europa.



"Para que esta dissuasão seja credível, teremos de atuar de forma diferente, romper com o consenso. A Giorgia e eu estamos prontos para o fazer", declarou no sábado à noite.