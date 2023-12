Reino Unido anuncia medidas mais rígidas de visto para reduzir imigração

"Todos aqueles que querem trabalhar e viver no Reino Unido devem ser capazes de se sustentar, contribuir para a economia e não sobrecarregar o Estado" pode ler-se em comunicado do ministério do Interior.



Em causa está o elevado número de pessoas que continuam a imigrar para o Reino Unido, mesmo depois do Brexit em fevereiro de 2020, muitas vezes ao abrigo das exceções criadas pelo país para colmatar a escassez de mão-de-obra de que sofre em determinadas áreas. De acordo com dados divulgados na semana passada, o saldo migratório atingiu um recorde de 745 mil pessoas em 2022, um valor muito superior à media dos 300 mil por ano anterior ao Brexit.



"É evidente que a migração líquida continua a ser demasiado elevada. Ao sairmos da União Europeia, passámos a ter controlo sobre quem pode vir para o Reino Unido, mas é necessário fazer muito mais para reduzir esses números, de modo a que os trabalhadores britânicos não sejam prejudicados e os nossos serviços públicos sejam menos sobrecarregados", esclareceu Cleverly.



Segundo dados do ministério do Interior, até setembro de 2023 foram emitidos 101 mil vistos de Saúde e Cuidados a trabalhadores deste setor, com uma estimativa de 120 mil vistos concedidos a dependentes associados.

O Governo britânico tenciona igualmente acabar com o desconto de 20 por cento sobre o salário para as profissões em falta e reduzir o número de profissões incluídas na lista, de modo a combater “a mão-de-obra barata proveniente do estrangeiro”. Assim como aumentar a sobretaxa anual de saúde para os imigrantes de de 624 libras (728 euros) para 1.035 libras (1207,78 euros), de modo a assegurar que contribuem justamente para os serviços públicos, incluindo o serviço nacional de saúde britânico (NHS).

Visto de estudante visado

Também no início deste ano, o Governo de Rishi Sunak tinha anunciado um pacote de medidas para reduzir o número de vistos de estudos emitidos, nomeadamente a exclusão do direito dos estudantes internacionais trazerem família para o Reino Unido no período de estudos e de entrarem no mercado de trabalho antes de concluírem a sua formação.



