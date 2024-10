Dia Mundial da Alimentação. A emergência de quem sofre com a fome

. Em 2023, uma em cada 11 pessoas passou fome. Em África, este número traduz-se em uma em cada cinco pessoas, segundo os números da ONU.

Uma nutrição diversificada proporciona um aumento da qualidade de vida.

No ano passado,A desnutrição aguda grave é a causa de morte de uma em cada cinco crianças com menos de cinco anos, ainda de acordo com as Nações Unidas.São diversas as organizações que alertam para o agravamento do problema, caso não sejam tomadas medidas:A crescente preocupação deve-se ao aumento dos níveis de pobreza e das desigualdades entre a população, como situações de risco climático, crises económicas e conflitos globais.

Em Portugal



Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 2024 estabelecem como meta “acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a uma alimentação de qualidade, nutritiva e suficiente durante todo o ano”.De acordo com os dados da Pordata relativos a 2024,

Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, o Governo prevê dez mil milhões de euros para erradicar a pobreza até 2030.



Em 2022, Portugal situava-se abaixo da média da pobreza da União Europeia, visto que a taxa de risco de pobreza era de 16,4 por cento., segundo o relatório Portugal, Balanço Social , da Nova School of Business & Economics, que visa definir um retrato socioeconómico das famílias portuguesas.Estima-se, portanto, que a vulnerabilidade económica afete mais de um 1,8 milhões de pessoas em território nacional.

Fome na guerra



Com o reacender de diversos conflitos, as condições precárias aumentaram nas zonas de combate e os pedidos de ajuda estão cada vez mais presentes.No Sudão, estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas estejam em situação de fome e de subnutrição, refere o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.Na Síria, declarou em fevereiro o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, cerca de 13 milhões de pessoas “vão para a cama com fome depois de uma década de guerra”.. Este ano, António Guterres afirmou que a população de Gaza não tem acesso a alimentos e, por isso, das 700 mil pessoas mais famintas do mundo,

A ajuda humanitária, embora constante, é insuficiente, em parte devido aos ataques que sofrem à entrada da região.

A falta de alimentos faz com que uma em cada seis crianças com menos de dois anos esteja severamente desnutrida. Em março, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, referiu que, evidenciando o agravamento da situação.A falta de acesso a dietas saudáveis continua a aumentar, tornando-se num problema crítico que afeta Portugal e a população mundial. O Dia Mundial da Alimentação tem tido um destaque de consciencialização para a erradicação da fome.