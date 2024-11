“Direitos humanos e dignidade”. Ben & Jerry`s processa Unilever por empresa-mãe impedir comentários pró-palestinianos

Esta não é a primeira vez que a Ben & Jerry’s entra em confronto com a empresa mãe devido ao conflito no Médio Oriente e após a marca ter anunciado que ia retirar as suas lojas da Cisjordânia.



A empresa alega que a Unilever quebrou o acordo confidencial de 2022 com venda das suas lojas israelitas a uma empresa local.



Assim, a marca de gelados alega que a Unilever quebrou o acordo entre as duas empresas para “respeitar e reconhecer o painel independente de diretores” e acrescentou ainda: “A Ben & Jerry’s já tentou em quatro ocasiões falar publicamente para mostrar o seu apoio à paz e direitos humanos”.



A empresa alegou que sempre apelou a um cessar-fogo, apoiou a passagem segura de refugiados palestinianos para o Reino Unido, mostrou solidariedade aos estudantes das universidades norte-americanas que se manifestaram contra a morte de civis em Gaza e pediu ainda que a ajuda americana a Israel fosse suspensa.



“A Unilever silenciou todas essas tentativas”, alegou a Ben & Jerry’s.



A empresa mãe respondeu, através um porta-voz, que está solidária com todas as vítimas dos “eventos trágicos” que tiveram e têm lugar no Médio Oriente.



“Rejeitamos as acusações feitas pela missão social da Ben & Jerry’s e vamos defender o nosso caso fortemente. Não vamos voltar a comentar este assunto legal”, anunciou.



A Ben & Jerry’s, conhecida marca de gelados dos Estados Unidos, foi criada em 1978 por Ben Cohen e Jerry Greenfield que alegaram ter a missão de fazer “avançar os direitos humanos e a dignidade”.



A empresa acabou por ser adquirida pela Unilever em 2000 mas manteve um painel de direção autónoma que comenta os mais variados problemas sociais. Em março deste ano, a empresa-mãe anunciou que vai vender a sua secção de gelados que inclui a Ben & Jerry’s.