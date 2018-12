Diretora financeira da Huawei detida no Canadá a pedido dos EUA

Andreia Martins - RTP06 Dez, 2018, 11:51 / atualizado em 06 Dez, 2018, 12:10 | Mundo

Hu Xijin, editor do tabloide estatal chinês Global Times, disse estar chocado com a detenção e considerou na rede social Weibo que se trata mesmo de "uma declaração de guerra" | Aly Song - Reuters

Poucos dias depois do acordo temporário entre Donald Trump e Xi Jinping, há um incidente que poderá despoletar a cólera chinesa na guerra comercial entre Washington e Pequim. A responsável financeira, vice-presidente da administração da Huawei foi detida em Vancouver a pedido dos Estados Unidos no último sábado, dia 1 de dezembro, de acordo com Ian McLeod, porta-voz do Departamento de Justiça do Canadá.







A responsável, filha de Ren Zhengfei - o fundador da Huawei - tem uma audiência marcada para esta sexta-feira e poderá ser extraditada para os Estados Unidos. Entretanto, as autoridades canadianas estão proibidas de divulgar mais informações sobre o caso, com a decisão de um juiz canadiano após solicitação da própria Meng Wanzhou.











Em abril, o jornal The Wall Street Journal noticiava a abertura de uma investigação pela justiça norte-americana contra a diretora financeira para averiguar uma possível violação das sanções contra o Irão. Suspeita-se que a gigante chinesa tenha exportado produtos com origem nos Estados Unidos para Teerão pelo menos desde 2016.







Também a empresa chinesa de telecomunicações ZTE foi sancionada este ano por violação do embargo da Administração Trump contra o Irão, com investigações criminais que remontam a 2012.

China exige esclarecimento imediato





“A pedido dos Estados Unidos, os canadianos detiveram uma cidadã chinesa que não estava a violar a lei norte-americana ou canadiana. A China opõe-se e protesta firmemente contra este tipo de ações que prejudicam seriamente os direitos humanos da vítima”, pode ler-se no comunicado a Embaixada chinesa em Otava.







A nota disponibilizada no site da representação chinesa no Canadá exige ainda a “correção imediata da irregularidade” e a rápida reposição “da liberdade pessoal” da responsável.













South China Morning Post. “Recentemente, a nossa CFO, Meng Wanzhou, foi detida provisoriamente pelas autoridades canadianas a pedido dos Estados Unidos da América, que querem a sua extradição para enfrentar acusações não especificadas”, refere a nota da empresa citada pelo





A gigante tecnológica refere ainda que a detenção ocorreu enquanto Meng Wanzhou fazia escala em Vancouver, no Canadá.







Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, durante uma conferência em Moscovo, em 2014. Foto: Alexander Bibik - Reuters





“A empresa recebeu muito pouca informação sobre as acusações e não tem conhecimento de qualquer irregularidade cometida pela senhora Meng. A empresa acredita que os sistemas legais do Canadá e Estados Unidos vão chegar a uma conclusão justa. A Huawei cumpre com todas as leis e regulamentos aplicáveis nos locais onde opera, incluindo as leis de controlo de exportações e de sanções, e as regulações das Nações Unidas, Estados Unidos e União Europeia”, refere ainda o comunicado.

Nova crise sino-americana?





O anúncio desta detenção surge menos de uma semana depois da “ trégua ” de 90 dias na guerra comercial, firmada durante uma reunião entre os Presidentes Donald Trump e Xi Jinping, à margem da cimeira do G20, na Argentina. O encontro entre os dois líderes aconteceu precisamente a 1 de dezembro, dia da detenção de Meng Wanzhou.





A imprensa destaca que esta não é a primeira vez que os Estados Unidos estão a conduzir uma ação contra a tecnológica chinesa, uma vez que a companhia é vista como uma ameaça à segurança global por ligações ao Governo de Pequim.





The Wall Street Journal noticiava mesmo que Washington tem tomado várias medidas para impedir e restringir os negócios da Huawei em solo norte-americano, convidando os países aliados a fazerem o mesmo. Em novembro, o jornalnoticiava mesmo que Washington tem tomado várias medidas para impedir e restringir os negócios da Huawei em solo norte-americano, convidando os países aliados a fazerem o mesmo.









Global Times, disse estar chocado com a detenção e considerou na Hu Xijin, editor do tabloide estatal chinês, disse estar chocado com a detenção e considerou na rede social Weibo que se trata mesmo de "uma declaração de guerra".





“Os Estados Unidos não conseguem vencer a Huawei no mercado. Não ajam como patifes desprezíveis”, escreveu o editor no Twitter.





I am shocked. The US can't beat Huawei in the market. Don't act like a despicable rogue. https://t.co/giyYtRuELN — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 6 de dezembro de 2018

Jia Wenshan, professor na Universidade Chapman na Califórnia, a detenção faz parte de uma estratégia geopolítica global de Donald Trump para conter a China, mas “traz grandes riscos de fazer descarrilar as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China”, disse à agência Reuters. Jia Wenshan, professor na Universidade Chapman na Califórnia, a detenção faz parte de uma estratégia geopolítica global de Donald Trump para conter a China, mas “traz grandes riscos de fazer descarrilar as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China”, disse à agência Reuters.





Nos Estados Unidos, o senador Chris Van Hollen sublinhou em reação à notícia da detenção que “a Huawei e a ZTE são dois lados da mesma moeda”.





“As empresas de telecomunicações chinas representam um risco fundamental para a segurança nacional norte-americano. (…) Temos de tratar as duas empresas pelo mesmo padrão. Mas mais importante que isso, precisamos de um plano abrangente para responsabilizar as autoridades chinesas e as entidades patrocinadas pelo Estado por violações da lei e por ameaças à nossa segurança ”, acrescentou o senador, citado pelo South China Morning Post.





Também o senador Ben Sasse, citado no canadiano The Globe and Mail, elogiou esta detenção. “Por vezes, a agressão chinesa é explicitamente patrocinada pelo Estado, outras vezes está disfarçada por supostas entidades do setor privado de Pequim”.





Em declarações à Associated Press, David Mulroney, antigo Embaixador canadiano na China, prevê represálias contra empresas de Washington e Otava.





“É algo que podemos esperar. É uma possibilidade. Porque se trata de um membro proeminente da sociedade chinesa e de uma companhia que incorpora a intenção por parte da China do reconhecimento global enquanto potência tecnológica”, considera o diplomata.

