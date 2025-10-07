Dois anos de conflito. Negociações indiretas entre Israel e Hamas avaliadas como "positivas"

Outra fonte confirmou estas declarações, tanto em relação ao progresso da primeira sessão como à esperada continuação destas negociações, que estão a ser realizadas em Sharm el-Sheikh, uma estância turística na Península do Sinai.

As negociações decorrem menos de um mês depois de Israel ter tentado assassinar negociadores do Hamas num ataque sem precedentes no Catar.

Segundo aniversário do 7 de outubro

O exército israelita afirmou ter detetado um projétil disparado do norte da Faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, sem reportar qualquer vítima.

Ofensiva israelita provocou mais de 67 mil mortos

Os residentes de Khan Younis, no sul de Gaza, e da Cidade de Gaza, no norte, relataram fortes bombardeamentos de tanques e aviões na madrugada desta terça-feira, avançaram várias testemunhas à Reuters. As forças israelitas bombardearam vários distritos por ar, mar e terra, disseram.

Em agosto, o sistema de Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (FAS) informou que 514 mil pessoas – cerca de um quarto dos palestinianos em Gaza – estavam a passar fome.





c/ agências

"As", avançou fonte palestiniana à agência France-Presse. "As negociações indiretas devem ser retomadas ao meio-dia desta terça-feira", acrescentou.Israel e o Hamas envolveram-se em negociações indiretas sobre os detalhes de uma proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, para uma troca de reféns e prisioneiros e um cessar-fogo a longo prazo."Penso que está a correr muito bem e penso que o Hamas concordou com algumas coisas muito importantes", disse o presidente norte-americano na segunda-feira. "Vamos chegar a um acordo sobre Gaza, estou bastante confiante nisso", acrescentou.Uma das principais condições do Hamas desde o início da guerra tem sido a retirada total de Israel de Gaza em troca da libertação dos restantes reféns. E,Durante esta primeira fase das negociações,, e para determinar a data de uma trégua temporária.Segundo a Reuters, uma autoridade envolvida no planeamento do cessar-fogo e uma fonte palestiniana disseram que o prazo de 72 horas de Trump para o regresso dos reféns pode ser inatingível para os reféns mortos. Os seus restos mortais podem precisar de ser localizados e recuperados de locais dispersos.Donald Trump enviou o seu enviado Steve Witkoff e o seu genro Jared Kushner para o Egito.A equipa do Hamas no Egito é liderada por Khalil Al-Hayya, que escapou ao ataque, no qual o seu filho foi morto.A delegação israelita inclui responsáveis das agências de espionagem Mossad e Shin Bet, o conselheiro de política externa de Netanyahu, Ophir Falk, e a coordenadora de reféns, Gal Hirsch. O negociador-chefe de Israel, o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, deverá juntar-se ao grupo ainda esta semana, aguardando os desenvolvimentos das negociações, de acordo com três responsáveis israelitas.Duas tréguas anteriores, em novembro de 2023 e no início de 2025, permitiram a devolução de reféns ou corpos de prisioneiros em troca de prisioneiros palestinianos.As negociações decorrem quando os israelitas de todo o país assinalam o segundo aniversário dos ataques liderados pelo Hamas, a 7 de outubro, a sul de Israel, nos quais cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas e 251 feitas reféns.Serão realizadas comemorações não oficiais nos pequenos kibutzim do sul de Israel cujos membros foram mortos ou raptados, e um grande comício será realizado em Telavive para pedir a libertação dos restantes reféns do cativeiro do Hamas em Gaza.Um memorial separado do governo será realizado no aniversário do calendário hebraico, na próxima semana, no cemitério nacional de Israel, no Monte Herzl.Entre catos e eucaliptos, um mural retrata os retratos de todos os mortos durante a festa techno que se transformou num massacre., de acordo com informações oficiais israelitas. Destes, 1.200 foram mortos no ataque de 7 de outubro.O exército israelita afirma que 466 dos seus soldados foram mortos em combate e outros 2.951 ficaram feridos desde o início da operação terrestre em Gaza, a 27 de outubro de 2023.O Hamas levou 251 pessoas de volta para Gaza como reféns após o ataque de 7 de outubro. Israel afirma que 48 reféns permanecem em Gaza, dos quais se acredita que 20 estejam vivos.A ofensiva israelita, que começou no mesmo dia, causou até agora mais de 67 mil mortos, a maioria civis, e 170 mil feridos, segundo o governo do Hamas, que controla Gaza desde 2007.Segundo a UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinianos, entre as vítimas mortais estão mais de 370 funcionários da agência, quase todos os residentes de Gaza foram deslocados e quase 80 por cento das infraestruturas do enclave foram danificadas ou destruídas. Menos de 40 por cento dos hospitais estão apenas a funcionar parcialmente., segundo as Nações Unidas. Muitos palestinianos foram deslocados diversas vezes.Cerca de, de acordo com uma análise do Centro de Satélites das Nações Unidas aos últimos dados de julho. Cerca de, segundo a ONU., segundo a Organização Mundial da Saúde, e os do sul de Gaza estão sobrecarregados.Uma comissão de inquérito da ONU avançou no mês passado que, citando a dimensão dos assassinatos como um dos atos que corroboram a sua conclusão. Israel classificou a conclusão como tendenciosa e "escandalosa".