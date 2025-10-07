Dois anos de conflito. Negociações indiretas entre Israel e Hamas avaliadas como "positivas"
As primeiras horas de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, que começaram na segunda-feira no Egito, com o objetivo de pôr fim à guerra em Gaza, foram "positivas". O processo deve ser retomado esta terça-feira, dia em que se assinala o segundo aniversário dos ataques de 7 de outubro.
"As negociações foram positivas ontem à noite, com a primeira sessão a durar quatro horas", avançou fonte palestiniana à agência France-Presse. "As negociações indiretas devem ser retomadas ao meio-dia desta terça-feira", acrescentou.Outra fonte confirmou estas declarações, tanto em relação ao progresso da primeira sessão como à esperada continuação destas negociações, que estão a ser realizadas em Sharm el-Sheikh, uma estância turística na Península do Sinai.
Israel e o Hamas envolveram-se em negociações indiretas sobre os detalhes de uma proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, para uma troca de reféns e prisioneiros e um cessar-fogo a longo prazo.
O plano de 20 pontos de Trump especifica um cessar-fogo imediato, uma troca de todos os reféns detidos pelo Hamas por prisioneiros palestinianos detidos por Israel, uma retirada israelita gradual de Gaza, o desarmamento do Hamas e a introdução de um governo de transição liderado por um organismo internacional.
"Penso que está a correr muito bem e penso que o Hamas concordou com algumas coisas muito importantes", disse o presidente norte-americano na segunda-feira. "Vamos chegar a um acordo sobre Gaza, estou bastante confiante nisso", acrescentou.
Uma das principais condições do Hamas desde o início da guerra tem sido a retirada total de Israel de Gaza em troca da libertação dos restantes reféns. E, embora o grupo militante palestiniano tenha indicado a sua disponibilidade para renunciar à autoridade administrativa, tem consistentemente afastado a possibilidade de desarmamento.
Durante esta primeira fase das negociações, mediadores do Egito e do Catar estão a trabalhar com os dois lados para preparar as condições para a libertação dos restantes 48 reféns israelitas mantidos em Gaza em troca de 1.700 prisioneiros palestinianos mantidos em prisões israelitas, e para determinar a data de uma trégua temporária.
Segundo a Reuters, uma autoridade envolvida no planeamento do cessar-fogo e uma fonte palestiniana disseram que o prazo de 72 horas de Trump para o regresso dos reféns pode ser inatingível para os reféns mortos. Os seus restos mortais podem precisar de ser localizados e recuperados de locais dispersos.As negociações decorrem menos de um mês depois de Israel ter tentado assassinar negociadores do Hamas num ataque sem precedentes no Catar.
Donald Trump enviou o seu enviado Steve Witkoff e o seu genro Jared Kushner para o Egito.
Segundo a AFP, que cita fontes próximas das negociações, as delegações israelita e do Hamas deverão participar nestas negociações indiretas no mesmo edifício, mas em salas diferentes, com os mediadores a deslocarem-se entre as duas.
A equipa do Hamas no Egito é liderada por Khalil Al-Hayya, que escapou ao ataque, no qual o seu filho foi morto.
A delegação israelita inclui responsáveis das agências de espionagem Mossad e Shin Bet, o conselheiro de política externa de Netanyahu, Ophir Falk, e a coordenadora de reféns, Gal Hirsch. O negociador-chefe de Israel, o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, deverá juntar-se ao grupo ainda esta semana, aguardando os desenvolvimentos das negociações, de acordo com três responsáveis israelitas.
Os esforços dos mediadores até agora não conseguiram alcançar um cessar-fogo duradouro. Duas tréguas anteriores, em novembro de 2023 e no início de 2025, permitiram a devolução de reféns ou corpos de prisioneiros em troca de prisioneiros palestinianos.Segundo aniversário do 7 de outubro
As negociações decorrem quando os israelitas de todo o país assinalam o segundo aniversário dos ataques liderados pelo Hamas, a 7 de outubro, a sul de Israel, nos quais cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas e 251 feitas reféns.
Serão realizadas comemorações não oficiais nos pequenos kibutzim do sul de Israel cujos membros foram mortos ou raptados, e um grande comício será realizado em Telavive para pedir a libertação dos restantes reféns do cativeiro do Hamas em Gaza.O exército israelita afirmou ter detetado um projétil disparado do norte da Faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, sem reportar qualquer vítima.
Um memorial separado do governo será realizado no aniversário do calendário hebraico, na próxima semana, no cemitério nacional de Israel, no Monte Herzl.
Em Reim, no local do festival de música Nova, onde mais de 370 pessoas foram mortas por comandos do Hamas, dezenas de familiares e amigos das vítimas observaram um minuto de silêncio às 6h29 (4h29 de Lisboa), hora exata a que o movimento islamita palestiniano iniciou o seu ataque ao sul de Israel.
Entre catos e eucaliptos, um mural retrata os retratos de todos os mortos durante a festa techno que se transformou num massacre.
Pelo menos 1.665 israelitas e estrangeiros foram mortos em consequência da guerra entre 7 de outubro de 2023 e 29 de setembro de 2025, de acordo com informações oficiais israelitas. Destes, 1.200 foram mortos no ataque de 7 de outubro.
O exército israelita afirma que 466 dos seus soldados foram mortos em combate e outros 2.951 ficaram feridos desde o início da operação terrestre em Gaza, a 27 de outubro de 2023.
O Hamas levou 251 pessoas de volta para Gaza como reféns após o ataque de 7 de outubro. Israel afirma que 48 reféns permanecem em Gaza, dos quais se acredita que 20 estejam vivos.Ofensiva israelita provocou mais de 67 mil mortos
A ofensiva israelita, que começou no mesmo dia, causou até agora mais de 67 mil mortos, a maioria civis, e 170 mil feridos, segundo o governo do Hamas, que controla Gaza desde 2007.
Segundo a UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinianos, entre as vítimas mortais estão mais de 370 funcionários da agência, quase todos os residentes de Gaza foram deslocados e quase 80 por cento das infraestruturas do enclave foram danificadas ou destruídas. Menos de 40 por cento dos hospitais estão apenas a funcionar parcialmente.
Apenas 18 por cento da Faixa de Gaza não está sujeita a ordens de deslocação ou localizada dentro de zonas militarizadas, segundo as Nações Unidas. Muitos palestinianos foram deslocados diversas vezes.
Cerca de 193 mil edifícios em Gaza foram destruídos ou danificados, de acordo com uma análise do Centro de Satélites das Nações Unidas aos últimos dados de julho. Cerca de 213 hospitais e 1.029 escolas foram alvos, segundo a ONU. Apenas 14 dos 36 hospitais de Gaza ainda estão parcialmente operacionais, segundo a Organização Mundial da Saúde, e os do sul de Gaza estão sobrecarregados.Os residentes de Khan Younis, no sul de Gaza, e da Cidade de Gaza, no norte, relataram fortes bombardeamentos de tanques e aviões na madrugada desta terça-feira, avançaram várias testemunhas à Reuters. As forças israelitas bombardearam vários distritos por ar, mar e terra, disseram.
Uma comissão de inquérito da ONU avançou no mês passado que Israel cometeu genocídio em Gaza, citando a dimensão dos assassinatos como um dos atos que corroboram a sua conclusão. Israel classificou a conclusão como tendenciosa e "escandalosa".
Em agosto, o sistema de Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (FAS) informou que 514 mil pessoas – cerca de um quarto dos palestinianos em Gaza – estavam a passar fome.
c/ agências