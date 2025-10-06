Trump pede celeridade. Negociações de cessar-fogo em Gaza arrancam no Egito

As negociações na cidade turística de Sharm el-Sheikh decorrem véspera do segundo aniversário do ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

Desde a aceitação parcial do Hamas do seu plano para pôr fim à guerra de quase dois anos em Gaza, na sexta-feira, os EUA, Israel e Hamas têm afirmado acreditar que um cessar-fogo está próximo.



O Hamas afirmou no domingo estar "ansioso por iniciar imediatamente o processo de troca" de reféns por prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

Líderes exortam Hamas a Israel a chegarem a acordo

"Um cessar-fogo, o regresso de prisioneiros e detidos, a reconstrução de Gaza e o lançamento de um processo político pacífico que conduza ao estabelecimento e reconhecimento do Estado Palestiniano significam que estamos no bom caminho para uma paz e estabilidade duradouras”, afirmou Abdel Fattah al-Sisi, durante um discurso que assinalou a guerra israelo-árabe de outubro de 1973 (Guerra do Yom Kippur).





Considerado uma organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, o Hamas tomou o poder em Gaza em 2007, dois anos após a retirada unilateral de Israel do território palestiniano que ocupou durante 38 anos.





As negociações vão focar-se na primeira fase do plano de Trump para pôr fim à guerra em Gaza, revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito, ou seja, a libertação dos restantes 48 reféns detidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinianos detidos em Israel.. O incentivo surgiu enquanto Israel continuava os ataques a Gaza, matando 63 pessoas nas últimas 24 horas.O porta-voz do Governo israelita, Shosh Bedrosian, afimou aos jornalistas que as negociações no Egito estariam "limitadas a alguns dias, no máximo".O secretário de Estado norte-americano,, em entrevista à estação televisiva ABC,No entanto, alertou que as negociações ainda podem falhar devido à logística e que os detalhes da libertação dos reféns precisam de ser acertados.Rubio afirmou ainda que existiam desafios a longo prazo na implementação do acordo, em particular a criação de um organismo governamental tecnocrático para supervisionar Gaza no lugar do Hamas. Salientou que a prioridade atual era a libertação dos reféns e a garantia de que as tropas israelitas recuassem para uma linha acordada em Gaza.Em troca, Israel retiraria gradualmente as suas tropas de Gaza e devolveria mais de mil prisioneiros palestinianos.Na noite de sábado, Trump partilhou um mapa de Gaza que delineava a linha inicial de retirada das tropas israelitas em Gaza, que variava entre dois quilómetros e 6,4 quilómetros no território. O presidente norte-americano acrescentou que, se o Hamas concordasse com a linha de retirada, começaria imediatamente um cessar-fogo., embora o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, tenha afirmado que, independentemente de qualquer acordo, as tropas permanecerão na maior parte de Gaza.O otimismo em relação a um possível cessar-fogo tem crescido em todo o mundo, com os líderes ocidentais e árabes a exortarem o Hamas e Israel a chegarem a um acordo.No domingo, o, descrevendo-o como "a melhor hipótese para a paz", segundo um comunicado.Já o“Apoiamos sempre qualquer iniciativa que envolva o fim da limpeza étnica, dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade em Gaza”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, num comunicado divulgado na noite de domingo.Um alto funcionário do Hamas disse à agência France-Presse que o grupo estava "muito interessado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros, de acordo com as condições no terreno".Trump ameaçou o Hamas com "destruição completa" caso não chegasse a acordo sobre Gaza, numa entrevista à CNN. Disse ainda que Netanyahu apoiava o fim do bombardeamento de Gaza.Pelo menos oito pessoas foram mortas em ataques separados na Cidade de Gaza, enquanto outras quatro foram mortas a tiro enquanto procuravam ajuda no sul do enclave."Embora alguns bombardeamentos tenham realmente cessado dentro da Faixa de Gaza, não há nenhum cessar-fogo em vigor neste momento", acrescentou Shosh Bedrosian.Pelo menos 67.139 pessoas foram mortas e cerca de 170 mil ficaram feridas pela campanha militar israelita em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que afirmou que cerca de metade delas eram mulheres e crianças. Israel lançou a campanha em retaliação após um ataque de militantes liderados pelo Hamas que matou cerca de 1.200 pessoas e fez com que outras 251 fossem feitas reféns.A ONU declarou o estado de fome em parte do território sob um rigoroso bloqueio israelita, e os seus investigadores alegam que Israel está a cometer genocídio no território palestiniano. Estas acusações são rejeitadas por Israel.