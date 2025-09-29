Donald Trump apresenta plano de 21 pontos para Gaza
O presidente dos Estados Unidos esteve reunido esta segunda-feira na Casa Branca com o primeiro-ministro de Israel, tendo a sua Administração publicado depois o plano do presidente, com 21 pontos, para Gaza.
(em atualização)
O plano prevê que Donald Trump presida a um comité que supervisiona a transição em Gaza. E, caso venha a ser adotado, "ninguém será forçado a sair de Gaza", garantiu a Casa Branca.
O "Plano Abrangente para Acabar com o Conflito de Gaza" descreve 20 pontos principais e começa com Gaza a tornar-se uma "zona desradicalizada e livre de terrorismo", que não representa uma ameaça para os seus vizinhos.
Trump propõe o fim do conflito entre Israel e os militantes do Hamas e a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, no prazo de 72 horas após a aceitação pública do acordo por parte de Israel.
Se ambos os lados concordarem com a proposta, "a guerra terminará imediatamente", de acordo com o plano.
Se ambos os lados concordarem com a proposta, "a guerra terminará imediatamente", de acordo com o plano.
As forças israelitas retirarão para as linhas acordadas, a fim de se prepararem para a libertação dos reféns. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 residentes de Gaza que foram detidos após o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, segundo o plano.
O documento foi apresentado antes da conferência de imprensa com Netanyah. Estava marcada para as 18h30 em Portugal, mas atrasou-se sem que fossem apresentadas quaisquer explicações aos jornalistas.
Pelas 19h30, os dois líderes subiram às respetivas tribunas para se dirigirem à sala.
"Um dia histórico para a paz"
Trump começou por afirmar que acordo de paz está "muito próximo" e que está a trabalhar em estreita colaboração com Benjamin Netanyahu para alcançar a "paz no Médio Oriente".
"Este é potencialmente um dos melhores dias da civilização", acrescenta. "Hoje é um dia histórico para a paz".
"Este é potencialmente um dos melhores dias da civilização", acrescenta. "Hoje é um dia histórico para a paz".
O presidente dos EUA agradeceu ainda a Netanyahu "por ter aceite" o seu o seu plano para Gaza.
Dois anos de guerra
Num sinal de apaziguamento, num telefonema tripartido durante a reunião com Donald Trump, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar, com o ataque israelita em Doha, a 10 de setembro, que teve por alvo membros do Hamas.
Falta atualmente pouco mais de uma semana para serem assinalados dois anos de guerra, lançada após o ataque do Hamas e de outras forças palestinianas, durante o qual Israel foiinvadido a 7 de outubro.
O presidente norte-americano mostrou-se esta manhã "confiante" de que seria possível um acordo de paz entre Israel e o Hamas.
Domingo, Donald Trump anunciou na sua rede social Truth Social, que estava em preparação algo "inédito" e que havia a possibilidade de uma "hipótese real de grandeza" no Médio Oriente.Vários analistas referiram que o presidente estaria a preparar uma estrutura de governação pós-guerra e de um plano de segurança para a região.
Na semana passada, entre o reconhecimento do Estado da Palestina por dezenas de países de todo o mundo, durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, Donald Trump esteve reunido com vários líderes muçulmanos.
O encontro serviu para o presidente norte-americano apresentar um plano de 21 cláusulas para conseguir fazer a paz entre Israel e o Hamas, eventualmente extensível à Cisjordânia. Fontes israelitas confirmaram que Netanyahu levou a Washington algumas propostas de alteração do plano norte-americano.
Trump disse que este precisa de ser o fim total da guerra, e não um cessar-fogo, o que implica ter um plano completo de governação e segurança a longo prazo para Gaza.
Trump disse que este precisa de ser o fim total da guerra, e não um cessar-fogo, o que implica ter um plano completo de governação e segurança a longo prazo para Gaza.
Durante o encontro entre Netanyahu e Donald Trump, os bombardeamentos de Israel sobre Gaza prosseguiram sem tréguas, causando dezenas de mortos.
A Força Aérea israelita afirma ter atingido aproximadamente 120 alvos na Faixa de Gaza desde sexta-feira — incluindo, segundo o Exército, "edifícios utilizados por grupos terroristas, agentes terroristas e outras infraestruturas".
Centenas de milhares de residentes fugiram da Cidade de Gaza — o principal foco da atual ofensiva israelita —, mas centenas de milhares permanecem ali em condições humanitárias precárias. Em Agosto, um organismo apoiado pela ONU confirmou que a fome estava a ocorrer na Cidade de Gaza.
Centenas de milhares de residentes fugiram da Cidade de Gaza — o principal foco da atual ofensiva israelita —, mas centenas de milhares permanecem ali em condições humanitárias precárias. Em Agosto, um organismo apoiado pela ONU confirmou que a fome estava a ocorrer na Cidade de Gaza.
Tópicos