Donald Trump apresenta plano de 21 pontos para Gaza

(em atualização)





O plano prevê que Donald Trump presida a um comité que supervisiona a transição em Gaza. E, caso venha a ser adotado, "ninguém será forçado a sair de Gaza", garantiu a Casa Branca.





O "Plano Abrangente para Acabar com o Conflito de Gaza" descreve 20 pontos principais e começa com Gaza a tornar-se uma "zona desradicalizada e livre de terrorismo", que não representa uma ameaça para os seus vizinhos.





Trump propõe o fim do conflito entre Israel e os militantes do Hamas e a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, no prazo de 72 horas após a aceitação pública do acordo por parte de Israel.



Se ambos os lados concordarem com a proposta, "a guerra terminará imediatamente", de acordo com o plano.





As forças israelitas retirarão para as linhas acordadas, a fim de se prepararem para a libertação dos reféns. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 residentes de Gaza que foram detidos após o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, segundo o plano.





O documento foi apresentado antes da conferência de imprensa com Netanyah. Estava marcada para as 18h30 em Portugal, mas atrasou-se sem que fossem apresentadas quaisquer explicações aos jornalistas.

Pelas 19h30, os dois líderes subiram às respetivas tribunas para se dirigirem à sala. "Um dia histórico para a paz"

Trump começou por afirmar que acordo de paz está "muito próximo" e que está a trabalhar em estreita colaboração com Benjamin Netanyahu para alcançar a "paz no Médio Oriente".



"Este é potencialmente um dos melhores dias da civilização", acrescenta. "Hoje é um dia histórico para a paz".



O presidente dos EUA agradeceu ainda a Netanyahu "por ter aceite" o seu o seu plano para Gaza. Dois anos de guerra

Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar, com o ataque israelita em Doha, a 10 de setembro, que teve por alvo membros do Hamas. Num sinal de apaziguamento, num telefonema tripartido durante a reunião com Donald Trump, o primeiro-ministro israelita,, a 10 de setembro, que teve por alvo membros do Hamas.



Falta atualmente pouco mais de uma semana para serem assinalados dois anos de guerra, lançada após o ataque do Hamas e de outras forças palestinianas, durante o qual Israel foiinvadido a 7 de outubro.





O presidente norte-americano mostrou-se esta manhã "confiante" de que seria possível um acordo de paz entre Israel e o Hamas.

Domingo, Donald Trump anunciou na sua rede social Truth Social, que estava em preparação algo "inédito" e que havia a possibilidade de uma "hipótese real de grandeza" no Médio Oriente.

Vários analistas referiram que o presidente estaria a preparar uma estrutura de governação pós-guerra e de um plano de segurança para a região.