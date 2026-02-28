Última Hora
Estados Unidos e Israel bombardeiam Irão num "ataque preventivo"

Donald Trump confirma. "Ali Khamenei, um dos homens mais malignos da História, está morto"

Donald Trump confirma. "Ali Khamenei, um dos homens mais malignos da História, está morto"

Washington e Telavive lançaram na última noite um ataque contra o Irão, tendo como alvo a liderança iraniana. Em resposta, Teerão atacou bases militares norte-americanas no Médio Oriente. A morte do Líder Supremo da república do Irão, Ali Khamenei, foi confirmada por Donald Trump pelas 22h00 em Portugal. Acompanhe aqui em direto

Graça Andrade Ramos, Cristina Sambado, Andreia Martins - RTP /

Ali Khamenei, Líder Supremo da República Islâmica do Irão, em fevereiro de 2017 WANA via Reuters

Momento-Chave
RTP /

Celebrações em cidades iranianas com notícia da morte de Khamenei

O anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, provocou festejos em Teerão, onde os moradores aplaudiram das suas janelas e tocaram música, enquanto gritos de alegria ecoaram pouco depois das 23h00 locais, segundo várias testemunhas.

"Ali Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto", anunciou Trump na sua rede social Truth Social, a partir da sua luxuosa residência na Florida, onde supervisiona a campanha militar que está a mudar a face do Médio Oriente.

"Foi incapaz de escapar à nossa inteligência e aos nossos sofisticados sistemas de rastreio e, em estreita cooperação com Israel, nada pôde fazer, tal como os líderes mortos como ele", escreveu o líder republicano.

A campanha de bombardeamentos vai continuar "durante toda a semana", acrescentou o presidente norte-americano, acreditando que o povo iraniano tem a sua "maior hipótese" de "retomar" o controlo do país.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já tinha declarado que existiam "numerosos indícios" de que Ali Khamenei tinha sido morto num ataque ao seu complexo.
Momento-Chave
RTP /

Reza Pahlevi. Morte de Khamenei relega República Islâmica do Irão "para o lixo"

Com a morte de Khamenei, a República Islâmica do Irão foi relegada para a "lixeira da história", celebra o filho do Xá.

"Com a sua morte, a República Islâmica chegou efetivamente ao fim e em breve será relegada para a lixeira da História", escreveu Reza Pahlavi no X, apelando os iranianos a reclamarem o poder nas ruas.
Momento-Chave
RTP /

Pergunta começa a colocar-se, o que vai suceder agora no Irão?

Momento-Chave
RTP /

Donald Trump confirma na rede Truth Social que Ali Khamenei "está morto"

"Era uma das pessas mais perversas da História e está morto", escreve o presidente dos EUA.
O presidente apela ainda às forças de segurança iranianas que deponham as armas.

O corpo do Líder Supremo "foi recuperado dos escombros do seu complexo", informou a emissora pública israelita KAN. 

Segundo o Canal 12, "foi mostrada uma foto do corpo a Netanyahu e Trump".


Momento-Chave
RTP /

Guterres não confirma morte de Ali Khamenei perante o Conselho de Segurança

António Guterres diz "não estar em posição de confirmar morte de Ali Khamenei", anunciada por altos responsáveis de Israel e negada pelo líder das relações públicas do governo da República Islâmica do Irão. 

Momento-Chave
RTP /

Reunião do Conselho de Segurança da ONU em curso

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência em Nova Iorque, a pedido da França, sobre os ataques israelo-americanos contra o Irão.

Na abertura da reunião, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres dirigiu-se aos embaixadores para criticar a ação como uma violação da Carta das Nações Unidas e apelou à desescalada do conflito.
Guterres, expressou hoje no Conselho de Segurança preocupação com o potencial desenrolar no Médio Oriente de uma "série de acontecimentos que ninguém consegue controlar na região mais volátil do mundo".

"A ação militar [dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, hoje lançada] apresenta o risco de desencadear uma série de acontecimentos que ninguém consegue controlar na região mais volátil do mundo", declarou António Guterres ao Conselho de Segurança, condenando tanto os ataques israelitas e norte-americanos ao Irão como os ataques iranianos de retaliação na região.

"A ação militar está a alastrar rapidamente à região, criando uma situação cada vez mais volátil e imprevisível e aumentando o risco de erros de cálculo", acrescentou o responsável máximo das Nações Unidas, reiterando o seu apelo para "um cessar-fogo imediato".

c/Lusa
Momento-Chave
RTP /

Media estatal do Irão negam morte de Khamenei. Líder "está a comandar situação com firmeza"

Os meios de comunicação social estatais iranianos, citando uma fonte próxima do gabinete de Khamenei, que afirma "com confiança, que o líder da revolução está a comandar a situação com firmeza e segurança".
Momento-Chave
RTP /

Congresso dos EUA dividido sobre ataques do país ao Irão

Republicanos e democratas estão profundamente divididos. Os primeiros explicam que Donald Trump esgotou todas as alternativas diplomáticas com o Irão.

Já o Partido Democrata questiona que, se o presidente quer levar os Estados Unidos para a guerra, devia levar a questão perante o Congresso.

Sobretudo quando não existe uma ameaça iminente ao país.
Momento-Chave
RTP /

Bruxelas coloca foco no Irão sem apoiar diretamente ataques dos EUA

Bruxelas evita legitimar os bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel, mas está longe da neutralidade.<br />

Prefere colocar o foco no regime iraniano e critica os contra-ataques contra bases americanas em vários países do Golfo.

Kaja Kallas, a Alta Representante da União Europeia para os assuntos externos, convocou para domingo uma video conferência com os ministros dos Negócios estrangeiros da UE.

Ursula von der Leyen vai reunir o Colégio de Comissários numa convocatória extraordinária, segunda-feira, para preparar uma posição política comum.
Momento-Chave
RTP /

Israel. Operação "Fúria Épica" irá durar o tempo "que for necessário"

Estados Unidos e Israel lançaram esta madruga a operação "Fúria épica" contra o Irão.

Foram atingidos alvos militares, líderes e estruturas governamentais.

O crescente vermelho garante que já morreram mais de 200 pessoas.

O primeiro ministro israelita garante que a ofensiva durará o tempo que for necessário.
Momento-Chave
RTP /

Português em Israel feliz com notícia de morte de Khamenei

Paulo Ricardo contou à RTP que o dia em Israel foi passado entre fugas para os bunkers devido a aviso de ataques.

Momento-Chave
RTP /

Guerra apanhou desprevenidos muitos portugueses no Médio Oriente

Nesta altura, muitos turistas estão retidos com o cancelamento de voos.

Mas há portugueses a viver em vários países do Golfo. Assim que receberam os avisos, foram para abrigos

Há quem se queixe de falta de apoio por parte de Portugal.
Momento-Chave
RTP /

Alto responsável de Israel à agência Reuters. Corpo de Khamenei foi encontrado

O primeiro-ministro isrealita, benjamin Netanyahu, afirmou há momentos que existiam "muitos sinais" de que o Líder Supremo do Irão "já não está entre nós".

O complexoonde residia Ali Khamenei foi bombardeado "mais de 30 vezes" e ficou destruído, de acordo com televisões israelitas.

A notícia da morte de Khamenei foi recebida com gritos de júbilo nas ruas de Teerão, referem testemunhas no local.
Momento-Chave
RTP /

Donald Trump admite baixas norte-americanas em retaliações do Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, reconheceu que poderiam registar-se baixas norte-americanas depois de ter anunciado que os Estados Unidos realizaram "grandes operações de combate" no Irão. 

Os ataques, que Trump afirmou terem como objetivo destruir mísseis iranianos e aniquilar a sua marinha, seguem-se a repetidos avisos EUA-Israel de que voltariam a atacar o Irão caso o país prosseguisse com os seus programas nucleares e de mísseis balísticos. 

Trump monitorizou a situação do seu resort à beira-mar na Florida, Mar-a-Lago, ao lado da sua equipa de segurança nacional, e falou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, no sábado.

"A minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar o risco para o pessoal norte-americano na região. Mesmo assim, e não faço esta declaração de ânimo leve, o regime iraniano procura matar", disse Trump num vídeo de oito minutos publicado no Truth Social.
Momento-Chave
RTP /

Trump falou com líderes da Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos e NATO

A confirmação foi comunicada pelo porta-voz do presidente dos Estados Unidos.

O ataque conjunto israelo-norte-americano desta manhã levou o Irão a bombardear bases militares americanas em vários países do Golfo, sendo que a resposta iraniana atingiu também alvos civis.
Momento-Chave
RTP /

"Há sinais" de que Khamenei pode estar morto, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelita disse este sábado que "há sinais" de que o Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, "já não está entre nós".

Segundo a televisão israelita, foram lançadas "30 bombas" sobre o complexo residencial de Ali Khamenei, que foi destruído, segundo Netanyahu.
Momento-Chave
RTP /

Reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no domingo

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da União Europeia vão reunir-se por videoconferência no domingo "para discutir a situação no Irão e os acontecimentos em rápida evolução no Médio Oriente", segundo anunciou no sábado a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas.

"Os ataques indiscriminados do regime iraniano contra os seus vizinhos representam um risco de arrastar a região para uma guerra mais ampla, e nós condenamo-los", considerou a chefe da diplomacia europeia.
Momento-Chave
RTP /

Pentágono diz que não há registo de vítimas norte-americanas após retaliação iraniana

De acordo com o Pentágono, não há até ao momento registo de vítimas norte-americanas na sequência dos ataques de Teerão a vários países do Golfo onde se encontram bases dos EUA. "Os danos nas instalações americanas foram mínimos e não afetaram as operações", afirmou o Comando Central dos EUA.
Momento-Chave
RTP /

Base naval norte-americana na Grécia reforça medidas de segurança

A base naval grega de Souda, na ilha de Creta, reforçou a segurança como parte de um alerta de emergência após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão e a resposta iraniana.

Trata-se de uma base estratégica para a Grécia, Estados Unidos e a NATO no Mediterrâneo Oriental.

Apenas o pessoal de segurança e essencial terá permissão para entrar nesta base, indicou uma das fontes à agência Reuters, acrescentando que as medidas de defesa aérea foram ativadas.

Na semana passada, o porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, fez uma escala em Souda para reabastecer antes de seguir viagem para o Mediterrâneo Oriental.
Momento-Chave
RTP /

Israel. Ataques a alvos militares em Isfahan estão iminentes, população deve retirar-se da área

O exército israelita emitiu um alerta no sábado à noite aos residentes de uma zona industrial em Isfahan, uma importante cidade no centro do Irão, pedindo-lhes que evacuassem em antecipação de ataques aéreos iminentes.

"Alerta imediato para todas as pessoas na zona industrial de Jey, na região de Isfahan", refere o comunicado do exército israelita em língua persa, acompanhado de um mapa que localiza a área.

"Nos próximos minutos, o exército israelita atacará as infraestruturas militares localizadas nesta zona", acrescenta a mensagem, apelando à população para se retirar da área "imediatamente".
Momento-Chave
RTP /

Autoridade Palestiniana condena ataque do Irão a vários países árabes

A Autoridade Palestiniana "condena veementemente" os ataques iranianos lançados no sábado contra vários países árabes, segundo um comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial palestiniana Wafa.

"O Estado da Palestina condena veementemente os ataques iranianos contra diversos países árabes, incluindo a Arábia Saudita, a Jordânia, o Qatar, o Kuwait, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e o Iraque, e sublinha a sua total rejeição de qualquer violação da sua soberania ou de qualquer agressão contra os mesmos", refere o comunicado, sem mencionar o anterior ataque lançado por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão.

Em resposta, a República Islâmica lançou ataques com mísseis contra vários países árabes, incluindo várias monarquias do Golfo, aliadas dos Estados Unidos e que albergam bases militares americanas.
Momento-Chave
RTP /

Agência Internacional de Energia Atómica "em contacto constante" com países da região

A AIEA pediu moderação, para evitar qualquer risco para a segurança nuclear das populações do Médio Oriente.

"A AIEA está em contacto constante com os países da região", afirmou a agência da ONU responsável pela promoção da utilização pacífica da energia nuclear, acrescentando que "não foi observado qualquer impacto radiológico até à data".
Momento-Chave
RTP /

Irão pede reunião extraordinária urgente da Agência Internacional de Energia Atómica

A Missão Permanente do Irão junto da ONU em Viena pediu este sábado uma "reunião extraordinária urgente" da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) em resposta aos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, que desafiam o seu programa nuclear.

A missão iraniana "solicitou, numa carta dirigida a Rafael Grossi (Diretor-Geral da AIEA), uma reunião extraordinária urgente do Conselho de Governadores da AIEA", afirmou em comunicado.

"As alegações infundadas, as ameaças odiosas e os atos repreensíveis dos agressores contra o programa nuclear pacífico do Irão devem ser examinados imediatamente pelo Conselho", acrescentou.
Momento-Chave
Andreia Martins, Graça Andrade Ramos, Cristina Sambado - RTP /

EUA e Israel atacam Irão, Teerão retalia. O que se está a passar no Médio Oriente?

Depois de vários dias de incerteza e ameaças, Washington e Telavive desencadearam este sábado um ataque contra Teerão, tendo como alvos declarados os principais líderes do regime, a que o Irão respondeu com ataques contra Israel e vários países do Golfo com bases norte-americanas. Os responsáveis iranianos adiantam que os principais dirigentes do país estão vivos, incluindo o ayatollah Ali Khamenei, que se encontra em parte incerta.

Foto: Majid Asgaripour/WANA - Reuters

Ao longo das últimas semanas, os Estados Unidos tinham mobilizado para o Médio Oriente o maior destacamento militar norte-americano desde a invasão do Iraque, em 2003. Para além de ter pelo menos 30 mil militares estacionados na zona, foi ainda destacada uma armada gigantesca com os porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, e o USS Abraham Lincoln.

A ameaça adensou-se ao mesmo tempo que decorriam novas negociações entre Irão e Estados Unidos a respeito do programa nuclear iraniano. Se Donald Trump admitia ainda na sexta-feira que não estava “satisfeito” com as conversações, o Irão preparava-se para deixar cair uma exigência de várias décadas antes da próxima ronda de negociações, prevista para Viena na próxima segunda-feira. 

Segundo o mediador omani, Teerão aceitava pela primeira vez abdicar de armazenar urânio enriquecido no país, um fator essencial para o fabrico de uma bomba atómica. 
"A vossa única oportunidade" para derrubar o regime

Essa cedência não terá sido suficiente para os dirigentes norte-americanos e israelitas, que decidiram desencadear nas horas seguintes um ataque de larga escala contra várias cidades iranianas. Tanto os líderes em Washington como em Telavive assumiram que o objetivo desta intervenção, designada com “Operação Fúria Épica”, passa pela eliminação de “ameaças iminentes” de Teerão, mas também o fim do próprio regime. 

Num vídeo gravado em que anuncia os ataques deste sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, pediu aos norte-americanos para que “derrubassem o seu governo” assim que a ação militar fosse concluída. “Esta será provavelmente a vossa única oportunidade por várias gerações. Por vários anos, pediram ajuda aos Estados Unidos, mas nunca a obtiveram. (…) Agora, há um presidente que vos está a dar o que querem, por isso vamos ver como respondem”, assinalou. 

No mesmo sentido, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque deste sábado poderia “criar as condições para que o corajoso povo iraniano possa tomar as rédeas do seu destino”. 

Nesta operação, israelitas e norte-americanos visaram três locais onde se reuniam responsáveis do regime iraniano. Vários funcionários essenciais para a condução das operações militares iranianas e para a governação do regime “foram eliminados”, indicou um responsável militar israelita. 

Em entrevista à NBC News, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que o Líder Supremo Ali Khamenei, estava vivo, “tanto quanto sei”. No entanto, até à tarde deste sábado, é desconhecido o paradeiro do ayatollah, figura máxima do poder no Irão desde a morte de Khomeini, em 1989. 

Para além dos alvos militares, com destaque para as cidades com instalações nucleares ou revelantes para a elaboração de mísseis balísticos, foi também atingida uma escola iraniana para meninas no sul do Irão. Pelo menos 85 pessoas morreram. 

De acordo com o Crescente Vermelho, havia na tarde de sábado confirmação de pelo menos 201 mortos e 747 feridos na sequência dos ataques israelitas e norte-americanos.

Das 31 províncias iranianas, 24 foram atingidas, adiantava ainda a organização.“Direito legítimo de autodefesa”
A resposta do Irão não se fez esperar. Logo após os primeiros ataques de Israel e Estados Unidos, as forças iranianas visaram vários países do Médio Oriente, o que levou ao cancelamento e suspensão de voos, ou até mesmo ao encerramento do espaço aéreo em vários países. Nas últimas horas o Irão já atacou o Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Os ataques visaram sobretudo as bases norte-americanas na região. 

Registaram-se explosões em cidades como Riade, Abu Dhabi, Doha, Dubai, Kuwait e Manama. Dos países do Golfo, apenas Omã - que tem mediado as negociações entre Irão e EUA - não foi alvo de ataques. 

A retaliação iraniana nos Emirados Árabes Unidos provocou pelo menos uma vítima mortal: um civil que foi atingido por destroços de mísseis em Abu Dhabi este sábado. 

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, afirmou que o país utilizará todos os seus meios militares, em conformidade com o seu direito de autodefesa, para se proteger.

Araghchi indica que falou por telefone com homólogos de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein e Iraque, reiterando que o Irão utilizará "todas as suas capacidades defensivas e militares, em conformidade com o seu legítimo direito de autodefesa", para proteger a integridade do país.

Araghchi "recorda" ainda a estes países "a sua responsabilidade de impedir o uso indevido das suas instalações e territórios" pelos Estados Unidos e por Israel para fins de ataque, segundo o comunicado.

A milhares de quilómetros de distância, a base das Lajes volta a desempenhar um papel de relevo: os aviões reabastecedores estacionados na base norte-americana estão em estado de prontidão e pelo menos cinco aviões K-46 foram vistos a descolarem dos Açores. 

Na sequência dos ataques e retaliações nesta zona do globo, várias empresas petrolíferas suspenderam o transporte de combustível no Estreito de Ormuz, uma via decisiva para o comércio global. Washington desaconselhou a navegação o Golfo e os Guardiães da Revolução anunciaram que o local é “perigoso” e a circulação está encerrada. As principais reações
Com estes desenvolvimentos, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência este sábado, pelas 16h00 locais (21h00 em Portugal Continental). França, mas também a China e a Rússia tinham pedido uma reunião urgente deste órgão das Nações Unidas.

A nível europeu, a presidente da Comissão Europeia convocou uma reunião especial do Colégio de Segurança na segunda-feira.

Num comunicado conjunto, António Costa, presidente do Conselho Europeu, e Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, pediram contenção máxima e proteção de civis após ataque dos Estados Unidos e Israel a Teerão.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou no sábado que as forças britânicas estão a participar em esforços defensivos coordenados para proteger os interesses e aliados do país. Starmer disse que os caças britânicos estiveram "nos céus" este sábado para "operações defensivas regionais coordenadas" com o objetivo de "proteger o nosso povo, os nossos interesses e os nossos aliados". 

Também num comunicado conjunto, Berlim, Paris e Londres condenaram este sábado os ataques iranianos contra países da região e apelam ao regresso das negociações.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer apelam, numa declaração conjunta, que a liderança iraniana procure "uma solução negociada".

A NATO indicou que está a acompanhar de perto os desenvolvimentos no Irão e na região, ainda que não tenham sido ativadas medidas imediatas. 

Em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou este sábado que está a acompanhar “ao minuto” os desenvolvimentos da situação no Irão e em Israel e diz estar “em contacto permanente com a nossa rede diplomática”.

A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses", indica o Ministério numa publicação na rede social X.

Já o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou os "injustificados ataques" iranianos a países vizinhos e apelou à "máxima contenção" para evitar uma escalada do conflito na região. 
Momento-Chave
RTP /

Pelo menos 201 mortos e 747 feridos no Irão, segundo um balanço do Crescente Vermelho

De acordo com o Crescente Vermelho, há confirmação de pelo menos 201 mortos e 747 feridos na sequência dos ataques israelitas e norte-americanos.

Das 31 províncias iranianas, 24 foram atingidas, adianta ainda a organização. Este é o primeiro balanço oficial dos ataques lançados na manhã de sábado.
Momento-Chave
RTP /

Iranianos em Lisboa e Porto festejam e pedem queda de Khamenei

No Porto, os irianianos exilados em Portugal agradecem a Donald Trump.

Em Lisboa, dezenas de iranianos reuniram-se, munidos de bandeiras do Irão, dos Estados Unidos e de Israel, para celebrar a intervenção militar contra Teerão e pediram o fim do regime dos ayatollah.

Os manifestantes pediram também o regresso do filho mais velho do último xá do Irão, Reza Pahlavi, e alguns gritavam Make Iran Great Again (Façam o Irão grande de novo, uma variante do slogan político de Donald Trump).

Em carros, as três dezenas de iranianos e apoiantes seguiram em direção da embaixada de Israel e dos Estados Unidos para entregar flores às representações diplomáticas dos países.
Lusa /

Montenegro condena "injustificáveis ataques" iranianos e apela à "máxima contenção"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apelou hoje à "máxima contenção" para evitar uma escalada no Irão, após as operações militares dos EUA e Israel, e condenou os "injustificáveis ataques" iranianos a países vizinhos.

"Portugal apela a todos à máxima contenção para evitar uma escalada, preservar a paz e a segurança internacionais e garantir a estabilidade regional, em linha com a Carta das Nações Unidas. Para tal será necessário que o programa nuclear do Irão, que é há muito uma preocupação da comunidade internacional, cesse", apelou Luís Montenegro, numa publicação na rede social X. 

O chefe do executivo português insistiu "na necessidade de o Irão respeitar os direitos humanos do seu povo, que têm sido violados de forma inadmissível" e condenou "os injustificáveis ataques do Irão aos países vizinhos da região - entre eles, a Arábia Saudita, o Catar, os Emiratos Árabes Unidos, o Kuwait e a Jordânia -, que devem cessar imediatamente". 

Luís Montenegro disse estar a acompanhar "com grande preocupação, desde o primeiro momento, a evolução no Médio Oriente", em coordenação estreita com os parceiros europeus, parceiros da região e aliados da NATO. 

Israel e EUA lançaram hoje um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita, Bahrein e Qatar, entre outros.

RTP /

Erdogan condena ataques ao Irão e propõe-se para mediar esforços diplomáticos

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condena os ataques à soberania do Irão e manifesta-se profundamente preocupado e triste com a ofensiva.

Erdogan promete que o seu governo vai fazer tudo o que for necessário para parar os ataques, acrescentando que as autoridades turcas estão a tomar todas as precauções.

O presidente da Turquia, convoca ainda todos os actores para a acção, para que o derramamento de sangue pare e promete acelerar os esforços diplomáticos da Turquia para que as partes retornem à mesa de negociações.

Momento-Chave
RTP /

Exército da Jordânia afirma ter intercetado 13 mísseis balísticos

As Forças Armadas da Jordânia anunciaram que intercetaram com sucesso 13 mísseis balísticos no sábado, reportando danos materiais, em resposta às retaliações do Irão na região contra ataques aéreos dos EUA e de Israel.

"As Forças Armadas confrontaram 49 drones e mísseis balísticos que tinham como alvo o território jordano", que alberga bases norte-americanas, afirmou um comunicado militar, especificando que "13 mísseis balísticos foram intercetados com sucesso", enquanto alguns drones foram abatidos.

A Direção de Segurança Pública, por sua vez, anunciou que as suas equipas e a polícia responderam a 54 "relatos relacionados com a queda de objetos e estilhaços" em todo o país, "sem vítimas".
RTP /

Chanceler da Alemanha pede ao Irão que cesse "imediatamente" ataques militares

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, pediu no sábado ao Irão que cesse "imediatamente" os seus ataques militares contra Israel e outros "parceiros" no Médio Oriente.

O Governo alemão apoia "a retoma dos esforços para encontrar uma solução negociada", acrescentou em comunicado.

"Os líderes em Teerão devem pôr fim à violência contra o seu próprio povo", afirmou ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros.
Lusa /

Marcelo recusa comentar situação e remete posição para nota do Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se hoje a comentar os ataques desencadeados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, remetendo para a posição do Governo português que será conhecida numa nota a divulgar.

Marcelo Rebelo de Sousa Foto: Hugo Delgado - Lusa

"O Governo vai sair com uma nota, pelos vistos ainda não saiu, mas eu já a vi. Vai sair com uma nota, e, portanto, é esperar por essa nota porque o Governo aí toma posição sobre a matéria", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, em frente ao Regimento de Cavalaria n.6, em Braga, cidade onde esta manhã decorreu a cerimónia da sua despedida das Forças Armadas.

Questionado sobre o uso das Bases das Lajes, na Ilha Terceira, Açores, neste conflito no Médio Oriente, e que implicações é que isso pode acarretar para Portugal, o ainda chefe de Estado adiantou que a nota que o Governo irá divulgar, também aborda essa questão.

"Vejam a nota, porque essa nota toca os vários pontos da situação, neste momento", respondeu o Presidente da República, pelas 16:30, assumindo que "é evidente" que está enquadrado com a posição do Governo.

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

Os líderes de França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos e apelaram ao regresso às negociações, num contexto de crescente instabilidade na região.

Momento-Chave
RTP /

Novos ataques israelitas em curso no centro do Irão

As Forças Armadas de Israel anunciaram pelas 17h00 GMT, uma "nova vaga de ataques" contra alvos militares no Irão, incluindo lançadores de mísseis, no âmbito da ofensiva conjunta lançada anteriormente com os Estados Unidos contra a República Islâmica.

A Força Aérea israelita "iniciou uma nova onda de ataques visando lançadores de mísseis e sistemas de defesa aérea do regime terrorista iraniano no centro do Irão", segundo um breve comunicado militar.
Momento-Chave
RTP /

Novas explosões sentidas em Teerão (AFP)

Jornalistas da Agência France Press referiram a ocorrência de novas explosões na capital iraniana.

A Casa Branca anunciou seguir "de perto" o evoluir da situação. Uma fonte do Pentágono referiu que a tática da ofensiva é intercalar os ataques com períodos de calma para avaliar os estragos.
RTP /

CEM de Israel fala em operação "decisiva e sem precedentes" contra o Irão

Israel está envolvido numa operação "decisiva e sem precedentes" contra o Irão, declarou o chefe do Estado-Maior israelita no sábado à noite, após o ataque maciço contra a República Islâmica lançado na manhã de sábado, pelo seu país em conjunto com os Estados Unidos.

"Estamos agora perante uma operação importante, decisiva e sem precedentes, destinada a desmantelar as capacidades do regime terrorista iraniano - capacidades que constituem uma ameaça existencial permanente à segurança do Estado de Israel", anunciou o Tenente-General Eyal Zamir num pronunciamento televisivo.

Este está a ser o "maior ataque aéreo" da história de Israel, com o envolvimento de cerca de 200 aviões de ataque.
RTP /

Rússia fala com Catar em apelo pelo fim de qualquer ação militar no Médio Oriente

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, discutiu os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão numa conversa telefónica com o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, informou o seu ministério em comunicado este sábado. 

Lavrov e Al Thani apelaram ao fim de qualquer ação militar que possa desestabilizar a região, referiu o comunicado.

"Houve um consenso geral sobre a necessidade de um regresso urgente ao processo político e diplomático com vista à resolução de todas as questões entre os Estados Unidos, Israel e a República Islâmica do Irão, com base nos princípios da Carta da ONU e do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.
RTP /

Quatro feridos em incêndio na ilha da Palmeira no Dubai

As autoridades do Dubai anunciaram que um incêndio ocorrido no sábado na ilha artificial fez quatro feridos, que foram encaminhados para os hospitais.

Duas testemunhas relataram à AFP ter ouvido uma explosão, em resposta aos ataques aéreos dos EUA e de Israel, levados a cabo pelo Irão no Golfo.

O incêndio terá sido causado por destroços de um míssil que caíram sobre o hotel. O Gabinete de Imprensa do Dubai confirmou posteriormente um "incidente" num edifício de um distrito da ilha.

Uma das testemunhas disse ter visto um denso fumo negro a sair do edifício e ouvido ambulâncias a dirigirem-se para o local.

Os serviços de emergência do Dubai informaram que o incêndio já estava controlado.

Os habitantes do Dubai e os jornalistas da AFP presentes no local ouviram vários estrondos na cidade após a explosão na ilha.
Momento-Chave
RTP /

Irão. Todas as bases, instalações e ativos dos EUA e de Israel na região são "alvos legítimos"

O Irão considera todas as bases, instalações e ativos dos EUA e de Israel na região como "objetivos militares legítimos", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, numa carta enviada no sábado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e ao secretário-geral António Guterres.

"O Irão continuará a exercer o seu direito de autodefesa de forma decisiva e sem hesitação até que a agressão cesse de forma completa e inequívoca", escreveu na carta vista pela Reuters.
Momento-Chave
RTP /

Novo balanço. Número de mortos em ataque a escola iraniana sobe para 85

Pelo menos 85 pessoas morreram hoje no ataque contra uma escola no sul do Irão, disseram as autoridades iranianas num novo balanço.

O balanço anterior dava conta de 51 mortos e 48 feridos, no ataque contra uma escola da província de Ormuzgão, no sul do país

A escola foi atingida, segundo Teerão, no contexto da ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

A radiotelevisão pública iraniana IRIB identificou as vítimas como estudantes da escola primária Shajare Tayebé, onde se encontravam cerca de 170 alunas, sem que o Exército de Israel se tenha pronunciado até ao momento sobre estas acusações.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, condenou já o que qualificou de "ato bárbaro" contra uma escola, na sequência dos bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel.

"Este ato bárbaro constitui uma nova página negra no balanço de crimes incontáveis cometidos pelos agressores", referiu, em comunicado.

c/Lusa
Momento-Chave
Lusa /

Livre vai pedir esclarecimentos ao Governo sobre Lajes, PCP pede "condenação clara"

O Livre anunciou hoje que vai questionar o Governo sobre a utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos Estados Unidos da América (EUA), e o PCP exigiu uma "condenação clara" do Governo aos ataques no Irão.

"Aquilo que nos preocupa é o que pode ter sido o papel do Estado português, o papel do governo português, por ação e por omissão, na contribuição para este ataque, desde logo, evidentemente, na utilização da Base das Lajes por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos", afirmou o deputado do Livre Jorge Pinto, à margem da manifestação organizada pela CGTP contra a reforma laboral do Governo, em Lisboa.

O antigo candidato às presidenciais condenou os ataques lançados hoje pelos EUA e Israel ao Irão e adiantou que o partido vai questionar "o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros" sobre o tema, uma vez que a Base das Lajes é utilizada militarmente pelos EUA no âmbito de um acordo de cooperação.

"Nós não queremos Portugal associado, de qualquer maneira, a um ataque feito ao arrepio dos direitos internacionais, contrário à Carta das Nações Unidas e que, no fundo, crava mais um prego no caixão do direito internacional", lamentou.

O deputado salientou que a posição do Livre não significa um apoio ao regime iraniano, que o partido condena, realçando que estão em causa "ataques ilegais aos olhos do direito internacional que, no fundo, dão um sinal a todos os outros líderes autocráticos de que a lei do mais forte é a que vinga".

"Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num mundo regido por regras, regido pelas Nações Unidas, pela sua Carta e isso hoje foi claramente desrespeitado", criticou.

À margem da manifestação, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, também condenou a "agressão a um estado soberano", numa região "já minada por vários acontecimentos deste tipo", dando como exemplo a Palestina, o Líbano ou a Síria.

"É preciso condenar de forma clara e sem `mas` nem meio `mas`. E era bom que o Governo português fosse claro na sua apreciação sobre a situação", apelou.

O comunista criticou "estados hipócritas" que têm "dois pesos e duas medidas" face a conflitos mundiais e interrogado sobre a utilização da Base das Lajes, rejeitou qualquer "cumplicidade do Estado português em ataques a outros países soberanos".

Paulo Raimundo realçou que além da utilização desta base aérea portuguesa nos Açores, a questão que se impõe "é o posicionamento do Governo português para empreender todos os meios que tem, de forma clara, para acabar de uma vez por todas com este conflito".

"Nós sabemos quando é que [este conflito] começou, sabemos até a que horas é que começou, mas não fazemos nenhuma ideia de como é que vai acabar. E acho que isso deve preocupar toda a gente. A mim preocupa muito", afirmou.

Cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram hoje voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, segundo constatou a Lusa no local.

Na sexta-feira, véspera do ataque ao Irão, levantaram voo das Lajes, ao início da tarde, dois reabastecedores que regressaram à noite.

Desde o dia 18 de fevereiro que se intensificou o movimento de aeronaves norte-americanas na Base das Lajes.

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas /

União Europeia pede contenção e respeito pelas vidas de civis

A presidente da Comissão Europeia convocou uma reunião especial do Colégio de Segurança na segunda-feira.

Foto: Joana Raposo Santos - RTP

António Costa, presidente do Conselho Europeu, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu pedem contenção máxima e proteção de civis após ataque dos EUA e Israel a Teerão.

Num comunicado conjunto, assinado pelos presidentes da Comissão e do Conselho, pode ler-se que “os desenvolvimentos no Irão são muito preocupantes” e que se mantêm um “estreito contacto com os nossos parceiros na região”.

Costa e Von der Leyen salientam que não ignoram o historial recente de tensões com Teerão, recordando que “a União Europeia já adotou extensas sanções em resposta às ações do regime assassino do Irão e dos Guardas da Revolução, e tem promovido de forma consistente esforços diplomáticos para resolver os programas nuclear e balístico por uma solução negociada”.

Este comunicado conjunto – uma forma de reagir a um só voz quando o assunto é considerado de extrema importância – termina com um apelo para que “todas as partes exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem plenamente o direito internacional.” 


Já a presidente do Parlamento Europeu recorda que o Parlamento exige “há muito que o regime iraniano desmantele os seus instrumentos de opressão, cesse o apoio aos grupos terroristas, abandone as suas ambições nucleares e permita que o seu povo seja livre para escolher o seu próprio destino”.

Roberta Metsola afirma que “os ataques do regime iraniano esta manhã contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo são indesculpáveis e injustificáveis”.


Nas reações institucionais nota-se uma preocupação comum aos presidentes das três instituições europeias: a segurança dos cidadãos.

António Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola afirmam estar “em contacto próximo com parceiros na região para tentar encontrar soluções que protejam vidas inocentes, o direito internacional e a estabilidade regional” e acrescentam que as instituições europeias tomarão “todas as medidas necessárias para garantir que os cidadãos europeus na região possam contar com o nosso pleno apoio”.

Já a chefe da Diplomacia Europeia afirma que “os últimos acontecimentos no Médio Oriente são perigosos” e recordar que “o regime do Irão matou milhares de pessoas e que os programas de mísseis balísticos e nucleares, juntamente com o apoio a grupos terroristas, representam uma séria ameaça à segurança global.

Kaja Kallas refere ainda a “rede consular europeia está totalmente empenhada em facilitar a saída dos cidadãos da EU e que pessoal não essencial está já a ser retirado da região”.

Reforça ainda que ”a missão naval Aspides continua em alerta máximo no Mar Vermelho e está pronta para ajudar a manter o corredor marítimo aberto”.


A situação levou já a que a presidente da Comissão Europeia convocasse uma reunião especial do Colégio de Segurança na segunda-feira.

“Para a segurança e estabilidade regional, é de importância primordial que não haja uma escalada adicional através dos ataques injustificados do Irão contra parceiros na região” refere Ursula von der Leyen.


Momento-Chave
RTP /

Governo iraniano envia mensagem de texto a habitantes de Teerão para abandonarem a capital

O Governo iraniano apelou aos habitantes de Teerão para que abandonem a capital "mantendo a calma", após os ataques israelitas e norte-americanos.

"Tendo em conta as operações conjuntas levadas a cabo pelos Estados Unidos e pelo regime sionista [Israel] contra Teerão e algumas grandes cidades, vão, se possível e mantendo a calma, em direção a outras cidades", pediram as autoridades.

O apelo consta de uma mensagem escrita (SMS) enviada para os telemóveis iranianos e recebida pela agência de notícias France-Presse.

A área metropolitana de Teerão tem cerca de 10 milhões de habitantes, praticamente a população de Portugal.
Momento-Chave
RTP /

Trump e Netanyahu falam ao telefone

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falou ao telefone com Donald Trump, anunciou o gabinete do líder israelita, poucas horas depois do início do ataque conjunto lançado pelos dois países contra o Irão.

O gabinete do primeiro-ministro divulgou uma fotografia onde o mostra ao telefone, afirmando, sem adiantar mais pormenores, que estava "em conversa com o presidente norte-americano".
Momento-Chave
RTP /

Responsável militar israelita afirma que vários oficiais iranianos foram "eliminados"

Um responsável militar israelita indicou que vários altos funcionários iranianos foram "eliminados" nos ataques aéreos realizados desde a manhã no Irão em conjunto com os Estados Unidos.

"Três locais onde estavam a ser realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram simultaneamente atingidos, e vários altos funcionários essenciais para a condução das operações militares iranianas] e para a governação do regime foram eliminados", disse a fonte sob anonimato, sem revelar quaisquer nomes.
RTP /

Hezbollah pró-Irão apela à resistência contra "agressão" ao Irão

O Hezbollah libanês, pró-Irão, apelou em comunicado "aos estados e aos povos da região" para se oporem à "agressão" contra o Irão, sem indicar se interviria no conflito.

O grupo afirmou que "as graves consequências" do ataque dos Estados Unidos e de Israel "afetarão todos, sem exceção, se não houver uma oposição firme". O líder do Hezbollah, Naim Qassem, adiou um discurso que estava previsto para sábado à tarde.
RTP /

Explosão na icónica ilha artificial do Dubai, The Palm (testemunhas)

Duas testemunhas disseram à AFP que ouviram uma explosão e viram uma coluna de fumo a subir da icónica ilha artificial do Dubai, The Palm, em retaliação do Irão contra os ataques aéreos dos EUA e de Israel no Golfo.

Uma das testemunhas disse ter visto um denso fumo negro a sair de um hotel em The Palm e ouvido ambulâncias a dirigirem-se para o local.

Os residentes do Dubai e os jornalistas da AFP no local ouviram vários estrondos altos após a explosão.
Momento-Chave
RTP /

Exército israelita anuncia novos ataques no Irão tendo como alvo lançadores de mísseis

O exército israelita anunciou que está a desencadear novos ataques no Irão tendo como alvo lançadores de mísseis,. A Força Aérea israelita "iniciou um sobrevoo e está atualmente a atacar lançadores de mísseis no Irão, a fim de neutralizar a ameaça ao Estado de Israel", lê-se num breve comunicado militar citado pela agência Reuters.
RTP /

Ataque pode ter impacto na oferta de petróleo e fazer subir os preços

Os efeitos dos ataques e contra-ataques lançados hoje podem ter um efeito direto na produção e distribuição de crude, levando a uma subida dos preços.

Não só o Irão tem uma produção significativa de petróleo como também controla o estreito de Ormuz, por onde passa 20% do crude do tráfego marítimo de petróleo.

Pode desencadear também uma retaliação iraniana contra os campos petrolíferos dos países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico.

Em 2024, aproximadamente 20 milhões de barris de crude passaram diariamente pelo Estreito de Ormuz (cerca de um quinto do comércio mundial de gás natural liquefeito também passou pelo Estreito).

Esta estreita passagem entre o Golfo Pérsico e o Mar Arábico é também utilizada pela Arábia Saudita, o principal produtor da OPEP e atualmente o segundo maior produtor mundial, a seguir aos Estados Unidos.

É também a rota de exportação de crude de outros três membros da OPEP: Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

No total, estes cinco países (Arábia Saudita, Estados Unidos, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait) produziram cerca de 23 milhões de barris por dia em janeiro, 22% do petróleo que o mundo necessita atualmente, segundo os cálculos mais recentes da OPEP.

No ano passado, após os primeiros ataques de Israel e dos Estados Unidos, o Parlamento iraniano já tinha pedido o encerramento do estreito.

Um encerramento que poderá ter repercussões graves para a economia global, sendo a China um dos países mais afectados já que mais de 80% do petróleo e gás que transitam pelo Estreito de Ormuz destina-se aos mercados asiáticos, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Analistas estimam que a China compra quase 90% das exportações de crude iraniano, o que significa que Pequim satisfaz aí até 10% da sua procura.

Apenas a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos possuem redes de oleodutos --- capazes de transportar um máximo de 2,6 milhões de barris por dia --- que lhes permitem contornar o Estreito de Ormuz, de acordo com a AIE.

c/Lusa
RTP /

Técnico português do Al Ittihad diz que ataques têm gerado ansiedade em Abu Dhabi

O técnico português João Mota, do Al Ittihad Sports Club dos Emirados Árabes Unidos (EAU), admitiu hoje que está a acompanhar os ataques iranianos "com alguma ansiedade", mas que vai tentar "levar as coisas com normalidade".

O treinador do clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos afirmou à agência Lusa que o Ministério de Segurança do país pediu às pessoas para se manterem calmas e para evitarem sair à rua, embora tenha sido registado um morto devido aos "vestígios do resto do míssil" que "caiu numa zona residencial", adiantou.

Os EAU declararam hoje ter intercetado mísseis iranianos e a estação Al Jazeerah noticiou que pelo menos uma pessoa morreu na capital do país, onde se encontra João Mota.

"Em relação à nossa segurança, está tudo bem, estamos em perfeita segurança", garantiu o técnico à Lusa.

João Mota disse que soube na manhã de hoje dos ataques ao Irão através de um jornalista do Qatar que é seu amigo.

"Depois é que realmente liguei a televisão e vi que estava aqui mesmo ao lado de uma situação complicada e que os Estados Unidos e Israel começaram o conflito contra o Irão e há países que estão a apanhar por tabela, que os Emirados é um deles, assim como a Jordânia, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Qatar, enfim, nós estamos aqui todos próximos e realmente esperamos que isto não dê nada", acrescentou.

"Pensámos logo em ir embora, mas o espaço aéreo está fechado, por uma questão de segurança também, mas está fechado devido à guerra, mas por uma questão de segurança", adiantou.

Ainda assim, o treinador disse que hoje à noite a sua equipa tem jogo marcado.

"Não sabemos se vai haver jogo ou não, em princípio não tem nenhuma outra notícia e eu quero mesmo, a nível mental, levar as coisas com normalidade".

Os Emirados Árabes Unidos declararam hoje ter intercetado mísseis iranianos e afirmaram reservar-se o direito de responder a qualquer ataque, enquanto o Kuwait também intercetou mísseis no espaço aéreo do país.

Os EAU "foram hoje alvo de um ataque manifesto com mísseis balísticos iranianos. As defesas aéreas dos Emirados reagiram com grande eficácia e conseguiram intercetar vários desses mísseis", indicaram as autoridades em comunicado.

Abu Dhabi acrescentou que "se reserva plenamente o direito de responder", denunciando "uma escalada perigosa".

Entretanto, habitantes de Abu Dhabi disseram à agência de notícias France Presse ter ouvido fortes explosões na capital dos EAU, que abriga uma base norte-americana, depois de Estados Unidos e Israel terem anunciado ataques ao Irão, que prometeu retaliar.

Antes, os Emirados anunciaram ter fechado o espaço aéreo "temporária e parcialmente" como medida de precaução excecional.
RTP /

Guarda Revolucionária iraniana lança nova vaga de ataques contra bases norte-americanas no Golfo

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou uma nova onda de ataques com mísseis contra bases norte-americanas no Golfo. É em resposta aos ataques israelitas e norte-americanos contra a República Islâmica, indicaram as forças iranianas através da televisão estatal.
Momento-Chave
RTP /

Secretário-geral da ONU "condena escalada militar" e apela à "desescalada"

Declaração do Secretário-Geral sobre o Irão

Condeno a escalada militar de hoje no Médio Oriente. O uso da força pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, e a subsequente retaliação iraniana em toda a região, minam a paz e a segurança internacionais.

Todos os Estados-Membros devem respeitar as suas obrigações perante o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. A Carta proíbe claramente “a ameaça do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com os Propósitos das Nações Unidas”.

Apelo à cessação imediata das hostilidades e à desescalada. A omissão neste sentido acarreta o risco de um conflito regional mais vasto, com graves consequências para os civis e para a estabilidade regional. Encorajo veementemente todas as partes a regressarem imediatamente à mesa das negociações.

Reitero que não existe alternativa viável à resolução pacífica dos litígios internacionais, em plena conformidade com o direito internacional, incluindo a Carta da ONU. A Carta fornece a base para a manutenção da paz e da segurança internacionais.

Nova Iorque, 28 de fevereiro de 2026
Momento-Chave
RTP /

Conselho de Segurança da ONU reúne-se este sábado às 21h00

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência este sábado, pelas 16h00 locais (21h00 em Portugal Continental). Depois de França, também a China e a Rússia tinham pedido uma reunião urgente deste órgão das Nações Unidas.
Momento-Chave
RTP /

Reino Unido junta-se a esforços coordenados para "proteger interesses e aliados"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou no sábado que as forças britânicas estão a participar em esforços defensivos coordenados para proteger os interesses e aliados do país.

Starmer disse que os caças britânicos estiveram "nos céus" este sábado para "operações defensivas regionais coordenadas" com o objetivo de "proteger o nosso povo, os nossos interesses e os nossos aliados", anunciou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Numa declaração televisiva, Starmer indicou que o Irão deve abster-se de novos ataques e cessar a violência e a opressão contra o seu povo. Enfatizou ainda a importância de evitar uma escalada ainda maior e de regressar ao processo diplomático.

Na sua primeira reação pública ao ataque conjunto dos EUA e de Israel ao Irão, que levou a ataques com mísseis iranianos contra vários países vizinhos, o líder britânico afirmou que a operação estava "em conformidade com o direito internacional". 
Momento-Chave
RTP /

MNE iraniano afirma que Khamenei está vivo "tanto quanto sei"

Em entrevista à NBC News, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que o Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei, está vivo “tanto quanto sei”.
Lusa /

NATO está a acompanhar situação e a avaliar risco para membros da Aliança

A NATO está a acompanhar de perto os desenvolvimentos no Irão e na região, na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel e das retaliações iranianas, disse hoje a porta-voz da Aliança Atlântica.

Segundo avançou Allison Hart, a Aliança está a avaliar os desdobramentos da situação para antecipar os possíveis impactos para a segurança na região e, eventualmente, para os países-membros da organização.

Segundo a porta-voz, o objetivo é avaliar eventuais "consequências para a estabilidade regional e para missões de paz e defesa coletiva".

Apesar do acompanhamento permanente, não houve nenhum anúncio sobre a ativação de medidas imediatas pela NATO.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita, Bahrein e Catar.

Lusa /

ONU condena ataques e lembra ser preciso proteger os civis

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos condenou hoje os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e respetiva retaliação, lembrando que, como em qualquer conflito armado, serão os civis que pagarão o preço mais elevado.

"As bombas e os mísseis não são a forma de resolver as diferenças, apenas causam morte, destruição e sofrimento humano", alertou Volker Türk numa mensagem publicada nas redes sociais.

O responsável das Nações Unidas pelos direitos humanos pediu moderação para evitar mais danos à população e implorou a todas as partes para que "ajam com bom senso, reduzam a tensão e regressem à mesa das negociações, onde, poucas horas antes, procuravam ativamente uma solução" para a questão do programa nuclear iraniano.

"Esta é a única forma de resolver as profundas diferenças existentes, de forma duradoura", sublinhou o alto-comissário.

Caso contrário, alertou, corre-se o risco de "um conflito ainda maior, que levará inevitavelmente a mais mortes de civis sem sentido e a destruição a uma escala potencialmente inimaginável, não só no Irão, mas em toda a região do Médio Oriente".

Türk lembrou ainda que o Direito internacional considera que a proteção de civis em conflitos armados deve ser prioritária.

"Todos os atores envolvidos devem garantir o cumprimento destas normas, e a sua violação deve levar à responsabilização dos culpados", sublinhou.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor.

Segundo as autoridades iranianas, os bombardeamentos já provocaram pelo menos 40 mortos e 48 feridos.

O Irão já respondeu, lançando mísseis sobre bases militares norte-americanas de vários países da região.

Momento-Chave
RTP /

Alemanha, França e Reino Unido pedem a Teerão que cesse os ataques

Num comunicado conjunto, Berlim, Paris e Londres condenaram este sábado os ataques iranianos contra países da região e apelam ao regresso das negociações.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer apelam, numa declaração conjunta, que a liderança iraniana procure "uma solução negociada".

"Em última análise, o povo iraniano deve ter a oportunidade de determinar o seu futuro", acrescentam.

Acrescentando que os países europeus não participaram nos ataques de sábado, mas estão em contacto próximo com parceiros internacionais, incluindo os EUA, Israel e parceiros na região.

"Reiteramos o nosso compromisso com a estabilidade regional e com a proteção das vidas civis", afirmam ainda.
Momento-Chave
RTP /

Cinco aviões reabastecedores saíram da Base das Lajes

Na Base das Lajes, na ilha Terceira, os reabastecedores estão em estado de prontidão. A reportagem da RTP captou imagens em direto de cinco aviões K-46 a descolarem dos Açores.

Momento-Chave
RTP /

Empresas petrolíferas suspendem transporte de combustível no Estreito de Ormuz

Com os ataques em curso na região, algumas das principais empresas petrolíferas e comerciais suspenderam o transporte através do Estreito de Ormuz.

“Os nossos navios permanecerão atracados durante vários dias”, indicou o responsável de uma importante empresa de comércio à agência de notícias Reuters.

Cerca de 20 milhões de barris de crude e outros tipos de combustível transitam por esta importante via navegável, que separa a Península Arábica do Irão. Qualquer suspensão pode provocar grandes transtornos globais.
Momento-Chave
Lusa /

MNE recomenda a portugueses na região que fiquem em casa e ouçam autoridades locais

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.

As recomendações foram feitas na sequência dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão e da consequente reação de Teerão, que respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Bahrein, Arábia Saudita e Qatar.

Contactado pela agência Lusa, um porta-voz do ministério assegurou que o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, e o Gabinete de Emergência Consular estão, desde o início do dia, a contactar todos os embaixadores dos países da região.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram hoje de manhã um ataque conjunto ao Irão, que atingiu a capital, Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos (EUA) iniciaram "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo "eliminar uma ameaça existencial representada" pelo regime iraniano.

O Irão já respondeu, entretanto, lançando mísseis sobre a base militar norte-americana no Bahrein e tentando atacar o Qatar, que conseguiu intercetar os mísseis.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português adiantou ainda ter emitido conselhos aos portugueses residentes para se manterem em casa, evitando deslocações desnecessárias.

"Em caso de necessidade especial, [devem] contactar as embaixadas ou o Gabinete de Emergência Consular e estar atentos a toda a informação, em particular à que é facultada pelas embaixadas, assim como cumprir as recomendações das autoridades locais", avançou.

Numa publicação feita hoje de manhã nas redes sociais, o MNE já tinha assegurado estar a "acompanhar ao minuto" os desenvolvimentos da situação no Irão, garantindo que "prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses".

Momento-Chave
RTP /

EUA encerram embaixada no Bahrein no domingo

A Embaixada dos EUA no Bahrein anunciou que iria encerrar no domingo, depois de mísseis iranianos terem atingido Manama, em resposta a uma série de ataques de retaliação lançados por Teerão no Golfo Pérsico, após ataques dos EUA e de Israel.

"Em virtude dos ataques com mísseis contra o Bahrein no dia 28 de fevereiro, a Embaixada dos EUA no Bahrein estará encerrada no domingo, 1 de março de 2026", afirmou a embaixada num comunicado divulgado no dia X.

"Cancelámos todos os atendimentos consulares agendados e de emergência para domingo, 1 de março de 2026. Informaremos o público quando a embaixada retomar as suas operações normais", acrescentou.
Momento-Chave
RTP /

Hamas condena "agressão americano-sionista" contra o Irão

O movimento palestiniano Hamas, em guerra com Israel há mais de dois anos, apesar do frágil cessar-fogo na Faixa de Gaza, condenou "nos termos mais veementes possíveis a agressão americano-sionista" contra o Irão este sábado, após o ataque lançado por Washington e Israel contra o país.

"O Hamas condena nos termos mais veementes possíveis a agressão americano-sionista contra a República Islâmica do Irão e afirma que constitui um ataque direto contra toda a região, bem como um ataque à sua segurança, estabilidade e soberania", refere um comunicado do movimento.
Momento-Chave
"Esta guerra não é vossa"
RTP /

MNE de Omã consternado com ataques dos EUA e Israel

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi, que tem mediado as negociações nucleares indiretas entre os EUA e o Irão no último mês, disse estar "consternado" com a violência que eclodiu no Médio Oriente.

“Estou consternado. As negociações ativas e sérias foram mais uma vez prejudicadas. Nem os interesses dos Estados Unidos nem a causa da paz global são bem servidos por isso. E rezo pelos inocentes que sofrerão. Exorto os Estados Unidos a não se deixarem envolver ainda mais. Esta não é a vossa guerra", escreveu Badr Albusaidi nas redes socias.
Momento-Chave
RTP /

Quatro mortos na Síria após míssil iraniano atingir prédio na cidade de Sweida

Quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um míssil iraniano atingiu um edifício na cidade de Sweida, no sul da Síria, no sábado, informou a agência de notícias estatal SANA.

Outros destroços de mísseis caíram na cidade de Quneitra e na bacia de Yarmouk, na província de Daraa, no sul da Síria, de acordo com testemunhas da Reuters e vídeos partilhados por habitantes locais.

O som de aviões de guerra foi ouvido repetidamente nos céus da Síria no sábado, depois de os Estados Unidos e Israel terem anunciado uma operação militar contra o Irão.

Dezenas de mísseis intercetores foram vistos nos céus de Damasco, segundo duas testemunhas.

Momento-Chave
RTP /

Israel ordena encerramento de escolas e transfere doentes de hospitais para abrigos

Israel determinou este sábado a proibição de ajuntamentos públicos e ordenou o encerramento de escolas e locais de trabalho. Os doentes em hospitais foram também transferidos para instalações subterrâneas.

O Ministro israelita da Defesa, Israel Katz, declarou o estado de emergência em todo o país, alertando a população para possíveis ataques de mísseis e drones iranianos.

A polícia desaconselhou as deslocações não essenciais para permitir a livre circulação de veículos de segurança e de emergência.
Momento-Chave
RTP /

Arábia Saudita condena ataques iranianos a nações do Golfo

A Arábia Saudita condenou a "agressão iraniana flagrante" contra o Bahrein, o Catar, o Kuwait, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, que sofreram ataques de retaliação.

“O Reino reafirma a sua total solidariedade e apoio inabalável aos países irmãos, e a sua disponibilidade para colocar à sua disposição todos os seus recursos em apoio de quaisquer medidas que venham a tomar. Alerta ainda para as graves consequências resultantes da contínua violação da soberania dos Estados e dos princípios do direito internacional”, lê-se em comunicado publicado nas redes socais.

Jornalistas da agência noticiosa AFP relataram esta manhã várias explosões na capital saudita, Riade, embora as autoridades não se tenham pronunciado sobre o assunto.
Momento-Chave
RTP /

Macron diz que França está pronta para mobilizar recursos para proteger "parceiros mais próximos"

O presidente francês considerou este sábado que "o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão tem graves consequências para a paz e segurança internacionais".

Emmanuel Macron afirma que a França está a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos seus "cidadãos e recursos" no Médio Oriente.

"A França está também pronta para mobilizar os recursos necessários para proteger os seus parceiros mais próximos, caso o solicitem", afirma numa publicação na rede social X.



Macron considera que a atual escalada do conflito "é perigosa para todos" e deve parar e anuncia que a França pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. 

"O regime iraniano precisa de compreender que não tem agora outra opção senão envolver-se em negociações de boa-fé para pôr fim aos seus programas nucleares e de mísseis balísticos, bem como às suas ações para desestabilizar a região. Isto é absolutamente essencial para a segurança de todos no Médio Oriente", exorta o presidente francês.

O chefe de Estado francês destaca ainda que o povo iraniano deve "construir o seu futuro livremente" e que quanto mais cedo o povo tiver voz, "melhor". "Os massacres levados a cabo pelo regime islâmico descredibilizam-no" acrescenta ainda Macron. 
RTP /

"Direito legítimo de autodefesa". Irão emite comunicado aos países do Golfo

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que o país utilizará todos os seus meios militares, em conformidade com o seu direito de autodefesa, para se proteger.

Um comunicado informa que Araghchi falou por telefone com os seus homólogos de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein e Iraque, reiterando que o Irão utilizará "todas as suas capacidades defensivas e militares, em conformidade com o seu legítimo direito de autodefesa", para proteger a integridade do país.

Araghchi "recorda" ainda a estes países "a sua responsabilidade de impedir o uso indevido das suas instalações e territórios" pelos Estados Unidos e por Israel para fins de ataque, segundo o comunicado.
Após ataque à base norte-americana de Manama
RTP /

Autoridades do Bahrein retiram habitantes da zona de Juffair

O ministro do Interior do Bahrein informou que iniciou a retirada dos residentes da zona de Juffair, a sudeste da capital Manama, onde se encontra uma base naval norte-americana que foi alvo de um ataque com o míssil iraniano.

“Solicitamos a sua cooperação com as autoridades competentes”, afirmou o ministério num comunicado divulgado nas redes sociais.
Momento-Chave