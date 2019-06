Donald Trump. Rainha e família real britânica têm sido "fantásticas"

RTP03 Jun, 2019, 19:30 / atualizado em 03 Jun, 2019, 19:37 | Mundo

Trump falou também em "grandes multidões de simpatizantes e de pessoas que amam o nosso país".









London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2019 "A Rainha e toda a família real têm sido fantásticas" e "tudo corre mesmo bem", afirmou o Presidente. Só ainda não viu "protestos" mas acredita que as "notícias falsas se irão esforçar" por os descobrir.

....Fake News will be working hard to find them. Great love all around. Also, big Trade Deal is possible once U.K. gets rid of the shackles. Already starting to talk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2019





"Muito amor a toda a volta! E também, grande acordo de comércio é possível uma vez que o Reino Unido se liberte das suas grilhetas. Já começamos a negociar" revela ainda o Presidente norte-americano.







A possibilidade de um acordo comercial transatlântico, essencial para o Reino Unido num cenário de Brexit, será debatida formalmente num encontro com May, terça-feira.





Os maiores protestos estão marcados para terça-feira, mas, apesar de Trump não os ter visto, a verdade é que existiram, sobretudo por parte de defensores de ações contra as alterações climáticas.





Houve alguns cartazes e mensagens desenhadas em relvados para serem vistas do ar, à chegada do Presidente.









Esta é a segunda vez que Donald Trump visita o Reino Unido. O dia foi passado com vários elementos da família real, incluindo a Rainha Isabel II, que mostrou a Trump e à primeira dama norte-americana, vários documentos de valor histórico para os Estados Unidos.







Essa visita foi acompanhada pelo príncipe de Gales e pela Duquesa da Cornualha, assim como pelo príncipe Harry. Seguiu-se um chá com Carlos e Camila na sua residência, Clarence House.





Antes, o Presidente e a primeira dama, Melania Trump, visitaram a Abadia de Westminster, onde deixou uma breve mensagem no livro de honra. "Muito obrigado. Esta foi uma grande honra. Um lugar especial", escreveu Trump, antes de assinar.







Esta noite, o Presidente dos EUA, a primeira dama Melania Trump, a sua filha Ivanka e o seu genro e conselheiro, Jared Kushner, serão recebidos no Palácio de Buckingham para um jantar de Estado, dos quais participarão também o duque e a duquesa de Cambridge, Guilherme e Catarina.







Terça-feira será iniciada com um pequeno almoço, com a primeira-ministra demissionária, Theresa May, o príncipe André e vários empresários, no Palácio St James. Segue-se uma visita a Downing Street, a residência oficial de Theresa May, em que Trump dará uma conferência de imprensa. À noite, seguir-se-á um jantar na residência do embaixador, com a Rainha, Carlos e Camila.



No último dia da visita, dia 5, Trump assistirá à cerimónia dos 75 anos do Dia-D e encontrará-se-á com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.



