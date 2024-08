Egito e Grã-Bretanha emitem alertas para espaços aéreos de Irão e Líbano

Muitas companhias aéreas a nível mundial estão a rever os seus horários de modo a evitar o espaço aéreo iraniano e libanês e a cancelar os voos para Israel e para o Líbano.

A United Airlines, sediada nos Estados Unidos, afirmou na quarta-feira que seus voos para Telavive, que foram interrompidos em 31 de julho devido a preocupações com a segurança, permaneceram suspensos.

"Continuamos a monitorizar de perto a situação e vamos concentrar-nos na segurança dos nossos clientes e tripulações enquanto decidimos quando retomar o serviço", revelou a companhia aérea.A rival Delta Air Lines suspendeu os seus voos entre Nova Iorque e Telavive até 31 de agosto.Do mesmo modo, as companhias aéreas egípcias já têm evitado o espaço aéreo iraniano. A nova diretiva aplica-se a todas as transportadoras egípcias, incluindo os operadores charter e outras companhias aéreas mais pequenas, disse Mark Zee, fundador do OPSGROUP - uma organização baseada na associação que partilha informações sobre os riscos de voo.

Os voos que atravessam zonas de conflito tornaram-se uma questão de segurança proeminente na indústria há uma década, depois de o voo MH17 da Malaysia Airlines ter sido abatido sobre a Ucrânia, matando todas as 298 pessoas a bordo.

O NOTAM do Egito, num aviso de segurança fornecido aos pilotos, diz que a instrução está em vigor da 1h00 às 4h00 GMT de quinta-feira."Todas as transportadoras egípcias devem evitar sobrevoar Teerão (Região de Informação de Voo). Não será aceite qualquer plano de voo que sobrevoe este território", refere o comunicado, referindo-se ao período de três horas especificado."Serão realizados exercícios militares sobre o espaço aéreo iraniano no dia 7 de agosto, das 11h30 às 14h30 e das 16h30 às 19h30 do dia 8 de agosto, hora de Teerão", refere o comunicado.A declaração de imprensa do ministério seguiu-se a uma fonte anónima citada pela Al Qahera News TV, afiliada ao Estado, que disse que as autoridades iranianas tinham dito para evitar voar no espaço aéreo do país por causa de "exercícios militares".O ministro interino dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ali Bagheri Kani, falou com o homólogo egípcio por telefone na quarta-feira, segundo o Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros.

Em 2020, as unidades de defesa aérea iranianas afirmaram ter abatido por engano o voo PS752 da Ukrainian International Airlines, matando todas as 176 pessoas a bordo, pouco depois de ter descolado do aeroporto de Teerão. Na altura, estavam em alerta máximo devido ao aumento das tensões com os Estados Unidos.

A suspensão dos voos da Air France e da Transavia para Beirute foi novamente prolongada, até domingo, inclusive, devido à situação geopolítica no Líbano, confirmaram hoje as companhias aéreas à AFP.



EUA atacam alvos Houthi no Iémen



As forças militares norte-americanas atingiram, nas últimas 24 horas, alvos dos houthis no Iémen, destruindo dois, uma estação de controlo terrestre e três mísseis de cruzeiro anti-navio, indicou o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

O movimento houthi, alinhado com o Irão, tinha avançado que atacara um navio porta-contentores no Mar Vermelho e dois destroyers norte- americanos no Golfo de Áden, na quarta-feira.

", acrescentou o CENTCOM.O comunicado refere que este "comportamento imprudente e perigoso" dos houthis ameaçava a estabilidade regional, mas não deu mais pormenores e não confirmou que algum navio dos EUA tivesse sido atacado.

Antes, o porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que a força aérea dos rebeldes lançoucontra o contratorpedeiro americano Cole e disparou uma série de mísseis balísticos contra o contratorpedeiro americano Laboon, na quarta-feira.

Os militantes houthis realizaram repetidos ataques come mísseis contra navios nos canais cruciais de navegação do Mar Vermelho, do Estreito de Bab al-Mandab e do Golfo de Áden desde novembro para mostrar seu apoio aos palestinos na guerra de Gaza.

No entanto, a frequência dos ataques parece ter diminuído depois de Israel ter atingido alvos militares perto do porto de Hodeidah, no Iémen, a 20 de julho, matando seis pessoas e ferindo mais de 80, um dia depois de um drone lançado pelos Houthis ter atingido o centro económico de Israel, Telavive.