Embaixador britânico criticado por Trump tem "plena confiança" de May

O embaixador Kim Darroch é o novo alvo da ira de Trump, mas, em solo britânico, continua a receber o apoio de Theresa May.





Embora considere a fuga de informação "inaceitável", a ainda primeira-ministra britânica sublinha a importância de os embaixadores darem apreciações "francas". "Ele continua a desempenhar as suas funções com a plena confiança da primeira-ministra", disse o porta-voz de May.

As autoridades britânicas já abriram uma investigação criminal para descobrir a origem da fuga de informação, assim como um inquérito interno lançado pelo Governo.

E acrescentou que se tratava de uma "Administração dividida" e que "é pouco provável que a política dos Estados Unidos para o Irão se torne mais coerente em breve".

Trump lança farpas a May e a embaixador

Nos últimos dias do mandato de Theresa May enquanto primeira-ministra, o seu staff contactou a Administração Trump "para esclarecer" o que considera ser uma "fuga de informação inaceitável". Mas falhou.

Na segunda-feira, o presidente norte-americano decidiu contra-atacar, lançando farpas ao diplomata e a Theresa May.

Numa alusão à incapacidade de May em avançar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, Trump criticou as suas ações.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...