Emmanuel Macron assiste a jogo França-Israel de alto risco

Emmanuel Macron quer, sobretudo, "", sublinhou o comunicado da presidência francesa.A decisão de Macron poderá igualmente por um ponto final no agravar das tensões entre os dois Estados após incidentes ocorridos no passado dia 7 de novembro, durante a visita a Jerusalém do ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot.

Soldados israelitas destacados para a segurança de Barrot entraram "armados" e "sem autorização" no local santo de Eleona administrado pela França há 150 anos. Em protesto, o ministro desistiu da visita e prometeu chamar o embaixador de Israel em Paris. À saída, soldados israelitas envolveram-se com polícias franceses à paisana, que tentaram impedir a entrada dos militares no recinto.

Em Paris, os protestos pró-palestinianos têm juntado milhares de pessoas devido ao conflito em Gaza, com acusações de genocídio provocado por ações militares contra o grupo islamita Hamas.Depois do ocorrido em Amesterdão,, num clima agravado de antisemitismo assumido.

Israel apelou às comunidades judaicas europeias para usarem prudência evitando o uso de "símbolos judaicos" na rua, e aconselhou os apoiantes israelitas a não assistirem ao jogo.





, mesmo sem a polícia ter colocado limites ao número de fãs presentes.

Jogo de "alto-risco"

O prefeito da polícia de Paris, Laurent Nuñez, classificou o jogo como de "alto-risco" e anunciou que a segurança será "extremamente reforçada", à semelhança de um dispositivo antiterrorista. Foram mobilizados entre 4.000 e 5.000 agentes, o triplo dos habituais 1.300 para um estádio pleno.Mil e 500 irão patrulhar os transportes públicos e a cidade, e 2.500 o interior e o exterior do Estádio de França.

"O ministro do Interior providenciou-me com os recursos da força interna de segurança, o que nos vai possibilitar ser extremamente reativos e evitar quaisquer excessis, quaisque perturbações da ordem pública, tanto durante o jogo ou na proximidade imediata do jogo, ou no caminho dos espetadores que irão assistir ao jogo", referiu Nuñez.





O chefe da polícia de Paris referiu que os organizadores franceses têm estado em contacto com as autoridades e forças de segurança israelitas para preparar o jogo. Uma unidade policial foi destacada para a segurança e proteção da equipa israelita.

As autoridades francesas declinaram contudo um pedido do deputado da extrema esquerda França Insubmissa, Thomas Portes, para proibir um evento organizado pela associaçãoe marcado para quarta-feira, contra o antisemistismo.

A iniciativa inclui uma manifestação e de uma gala pró-israelita em Paris durante o serão, descritas por um dos organizadores, a associação internacional Betar, considerada de extrema-direita, como "mobilização das forças zionistas francófonas".





"Estamos escandalizados com o que se passou em Amesterdão e pela reação dos governos", disse Yigal Brand, presidente do Betar global, em comunicado. "Somos sionistas orgulhosos e não vamos pedir desculpa", acrescentou.





"Vamos manifestar-nos em Paris na quarta-feira e na quinta-feira no jogo de futebol que está igualmente ameaçado por jihadistas", concluiu.

Dúvidas israelitas

Telavive criticou igualmente a resposta das autoridades holandesas aos distúrbios de Amesterdão, que provocaram três dezenas de feridos entre os apoiantes da equipa Maccabi Telavive.Antes do jogo, as autoridades holandesas detiveram quatro suspeitos, que serão presentes a juíz esta semana. Depois dos distúrbios foram interpeladas cerca de 60 pessoas. Números que o governo israelita parece considerar insuficientes.

"O edil de Amesterdão informou-me que foi formada uma equipa especial de investigação, mas eu posso dizer que até agora o número de detenções é muito baixo", criticou esta segunda-feira o novo ministro dos Negócios de Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar.

Para Israel,O Conselho de Segurança Nacional de Israel disse domingo que "foram identificados grupos que querem atacar israelitas em diversas cidades europeias" para jogos com a equipa nacional de Israel. Foram identificadas as cidades de Bruxelas, Amesterdão e a capital francesa, assim como várias cidades britânicas.O primeiro-ministro dos Países-Baixos, Fick Schoof, condenou a "violência antisemita contra os israelitas" e vai reunir-se com grupos judaicos do país esta terça-feira. No mesmo dia, o parlamento da cidade irá reunir-se para um debate urgente sobre a situação.

Uma noite de pesadelo

Após o jogo com o Ajax para a Liga Europa,, por grupos de indivíduos, alegadamente pró-palestinianos. Foram pontapeados, maltratados, alvo do arremesso de objetos e seguidos mesmo dentro de hotéis e de residências.

Cinco apoiantes do Maccabi tiveram de ser hospitalizados.







A polícia holandesa afirmou que os atacantes se organizaram em resposta a um apelo lançado nas redes sociais contra os judeus. Outras fontes apontam o dedo aisraelitas, que se terão apoderado e queimado de uma bandeira palestiniana e entoado cânticos anti-palestinianos.





A aparente incapacidade de reação da polícia perante os distúrbios foi uma das principais críticas ao sucedido. Uma família israelita, incluindo um rapaz de 14 anos, afirmou nas redes sociais ter sido espancada e presa por polícias, que os levaram para a esquadra num carro com autocolantes pró-palestinianos. Não apresentou provas da acusação.







Israel fretou dois aviões de emergência para retirar os seus cidadãos dos Países Baixos e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ligou a ocorrência às queixas apresentadas no Tribunal Penal Internacional contra Israel, devido às suas operações militares em Gaza.







Num vídeo publicado na rede X, Netanyahu disse que "uma linha clara liga os ataques antissemitas contra Israel ocorridos recentemente em solo holandês: o ataque legal criminal contra Israel no tribunal internacional de Haia e o violento ataque criminoso contra cidadãos israelitas nas ruas de Amesterdão".





O primeiro-ministro de Israel comparou também a noite de quinta para sexta-feira em Amesterdão, à Noite de Cristal, ocorrida na Alemanha entre 10 e 11 de novembro de 1938.





O chamado progrom, autorizado pelo estado nazi, destruiu lojas e comércio de judeus e levou ao assassinato de 91 judeus.