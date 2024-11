França recebe Israel. Jogo de "alto risco" com reforço de mais de quatro mil polícias em Paris

As seleções de futebol francesas e israelitas vão enfrentar-se no relvado do Stade de France em Saint-Denis, na quinta-feira, numa partida a contar para a Liga das Nações da UEFA.





O aumento de efetivos para garantir a segurança da zona prende-se com a possibilidade de se repetirem confrontos semelhantes aos que aconteceram na capital dos Paises Baixos, entre os adeptos israelitas e neerlandeses.





De acordo com a polícia de Paris, quatro a cinco mil agentes e 1.600 seguranças do estádio vão vigiar transportes públicos, ruas em redor do estádio e interior do recinto.







“Há um contexto e tensões que fazem dessa partida um evento de alto risco para nós”, argumentou o chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, à emissora de notícias francesa BFM TV, acrescentando que as autoridades “não tolerarão” nenhuma violência.





Nuñez acrescentou que, pelo menos 2.500 elementos da polícia vão estar posicionados à volta do Stade de France. “Haverá um perímetro de segurança antiterrorista em redor do estádio”, sublinhou. As verificações de segurança serão “reforçadas”, com malas a serem sistematicamente revistadas. Nuñez afirmou também que “o ministro [do Interior] colocou à disposição os recursos da força de segurança interna, que nos permitirão ser extremamente reativos e evitar qualquer excesso, qualquer perturbação à ordem pública, seja durante o jogo, seja nas imediações do mesmo, seja no trajeto dos espectadores que irão ao jogo”.





Foi designada ainda uma unidade de polícia de elite para proteger a equipe israelita.





Entretanto, no passado domingo, o Conselho de Segurança Nacional de Israel alertou os cidadãos israelitas no exterior para evitarem eventos desportivos e culturais, especificando a partida em Paris e desencorajou o uso de "símbolos judaicos" no exterior.



Deixou também uma nota para terem cuidado com ataques violentos "sob o pretexto de manifestações".





O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, deixou claro que a partida entre França e Israel ocorrerá conforme planeado. “Acho que por uma razão simbólica não devemos ceder, não devemos desistir”, frisou, lembrando que os Jogos Olímpicos de Paris deste ano celebraram os “valores universais” do desporto.

O Eliseu confirmou a presença do presidente francês Emmanuel Macron no jogo.





Porém, não será apenas para uma demonstração de apoio à seleção francesa: visa também enviar “uma mensagem de fraternidade e solidariedade após os atos antissemitas intoleráveis que se seguiram à partida em Amesterdão”, alegou um funcionário da comitiva de Macron.