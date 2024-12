Entrevista à embaixadora da Ucrânia. "Acontecimentos na Síria demonstram fraqueza do regime de Putin"

Nesta entrevista,. Maryna Mykhaylenko dá o exemplo recente da Síria e sublinha que a Rússia de Vladimir Putin fica enfraquecida com a queda do regime de Bashar Al-Assad:Questionada sobre se Donald Trump será mais favorável aos interesses do presidente Zelensky ou aos do presidente Putin, a embaixadora responde:, se os outros países, como Portugal, não reforçarem a aposta no sector da Defesa.

Inverno: "Estamos preocupados"



O próximo Inverno na Ucrânia vai ser mais difícil do que o anterior. É o que admite a embaixadora ucraniana em Portugal., assim como material para reparar estas infraestruturas essenciais.