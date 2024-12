Embaixadora da Ucrânia: É uma questão de tempo, todas as ditaduras acabam por chegar ao fim

É uma questão de tempo. A Embaixadora da Ucrânia em Portugal avisa que todas as ditaduras acabam por chegar ao fim. Em entrevista à Antena 1, Maryna Mykhaylenko, dá o exemplo recente da Síria e sublinha que a Rússia de Putin fica enfraquecida, com a queda do regime de Bashar Al-Assad. "A situação na Síria prova que, mais cedo ou mais tarde, os ditadores caem. Foi muito importante e foi um bom sinal para todo o mundo."Nesta entrevista, no Ponto Central da Antena 1, a Embaixadora da Ucrânia em Portugal também abordou o possível impacto que o regresso de Donald Trump à Casa Branca pode ter na guerra no Leste da Europa. Maryna Mykhaylenko diz que tudo vai depender da proposta concreta que será apresentada pelo próximo chefe de estado norte-americano.A Embaixadora da Ucrânia em Portugal deixa também a garantia de que Kiev nunca irá aceitar oficialmente uma cedência dos territórios ocupados pela Rússia. "Nunca reconheceremos essas concessões territoriais".

Na corrida ao armamento, a Embaixadora da Ucrânia em Portugal pede aos países europeus para não se atrasarem. Maryna Mykhaylenko avisa que a Rússia está a investir muito dinheiro em equipamento militar, o que representa uma ameaça de segurança para toda a Europa, se os outros países, como Portugal, não reforçarem a aposta no sector da Defesa.



O próximo Inverno na Ucrânia vai ser mais difícil do que o anterior. É o que admite Maryna Mykhaylenko, que critica os ataques russos contra a rede energética do país e admite que a Ucrânia precisa do apoio dos aliados, como Portugal, para aumentar o número de geradores elétricos, assim como material para reparar estas infraestruturas essenciais. "Naturalmente que sim. Estamos preocupados."



São cada vez mais, os ucranianos com dupla nacionalidade a viver em Portugal. A Embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Maryna Mykhaylenko, adianta que, entre imigrantes e beneficiários do estatuto de proteção temporária por causa da guerra, existem, neste momento, mais de 80 mil ucranianos em território português.