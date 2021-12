Envio de mísseis terra-ar para a fronteira ucraniana aproxima Rússia da guerra

O avistamento do comboio que fez chegar o sistema Buk-M1 à linha da frente é noticiado pelo jornal britânico. Como observa o diário,. Para tal, terá ainda de estabelecer linhas de fornecimento de combustível, ou abrir hospitais de campanha.“Estes dados permitem-nos concluir que, apesar das negociações entre Biden e Putin, continua a concentração de tropas russas nas áreas de fronteira com o território controlado pelas autoridades ucranianas”, escreve a Conflict Intelligence Team , que se tem dedicado a revelar os pormenores da mobilização de forças russas na fronteira.

O grupo Conflict Intelligence Team alega que a denominação dos mísseis Buk-M1 está a ser disfarçada pelos militares russos.



O Presidente russo pode ainda aplicar um travão à máquina de guerra, deixando um contingente reforçado na linha da frente e assim robustecer a sua posição negocial. Todavia,“Mesmo que Putin consiga alguma coisa do Ocidente, discussões sérias sobre garantias, o que será suficiente para Putin?”, questiona-se Tatiana Stanovaya, fundadora da empresa de análise política R.Politik, para acrescentar que

A escalada

Na passada quinta-feira, os serviços secretos russos – FSB – afirmaram ter intercetado um navio ucraniano no Mar de Azov, perto da Crimeia. No dia seguinte, perto de 70 por cento desta massa de água ficou vedada à navegação.Para lá das movimentações militares, tem igualmente subido de tom a retórica belicista.Na sexta-feira, o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros enunciou as condições de Moscovo para admitir aplicar um ponto final a esta crise: desde logo, um recuo “da decisão da cimeira de 2008 da NATO em Bucareste de que a Ucrânia e a Geórgia se tornariam membros” da organização.

Moscovo destacou já perto de 100 mil operacionais militares para a fronteira com a Ucrânia. Washington calcula que este número possa atingir os 175 mil até ao final de janeiro.

Em suma,. A anexação da Crimeia, em 2014, e a guerra que se lhe seguiu no leste da Ucrânia materializaram esta “linha vermelha” do Kremlin.A diplomacia dos Estados Unidos tem procurado persuadir o Kremlin de que a Ucrânia não chegará a integrar a NATO num futuro próximo. Moscovo exigiu, na sexta-feira, uma tomada de posição mais oficial. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da Aliança Atlântica, acabaria por ser taxativo, durante uma conferência de imprensa ao lado do novo chanceler alemão, Olaf Scholz:Em artigo publicado na sexta-feira pela revista Foreign Affairs , o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, escrevia, por seu turno, que “a melhor forma de responder aos ultimatos” russos passaria por “ignorá-los por completo”., acusou o governante ucraniano.