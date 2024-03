"Era pré-guerra". Presidente polaco avisa que Europa deve preparar-se para uma guerra iminente

, alertou Donald Tusk numa entrevista a um grupo de jornais europeus.O primeiro-ministro polaco diz mesmo que a Europa está a viver “o momento mais crítico desde o fim da Segunda Guerra Mundial” e afirma que “o mais preocupante neste momento é que literalmente qualquer cenário é possível”.Os avisos de Tusk surgem cinco dias depois de um míssil russo ter violado o espaço aéreo da Polónia durante uma vaga de ataques russos contra o território ucraniano.

A entrada de um dos mísseis no espaço aéreo da Polónia levou o país a decretar o estado de alerta.

Independentemente do resultado das eleições presidenciais norte-americanas deste ano, o primeiro-ministro polaco argumenta que a Europa seria um aliado mais atraente para os EUA se se tornasse mais auto-suficiente militarmente.

Não se trata de a Europa alcançar a autonomia militar dos EUA ou de criar "estruturas paralelas à NATO", explicou Tusk, afirmando que todos os países europeus deveriam gastar pelo menos 2% do PIB na Defesa.





Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, as relações com o Ocidente atingiram o ponto mais baixo desde a Guerra Fria e a NATO tem estado em alerta para um eventual conflito a larga escala.No entanto, o presidente russo tem rejeitado qualquer intenção de atacar um país da NATO.Putin considera que o objetivo do Ocidente é apenas intimidar para conseguir mais dinheiro.