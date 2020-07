Escolas abertas na Alemanha. Crianças podem até ter atuado como barreira ao novo coronavírus

Um estudo realizado na Alemanha revela que as escolas abertas não terão tido grande impacto no aumento de casos de Covid-19. Ou seja, as escolas, demonstra este trabalho, não terão sido "casulos" de infeção. Até pelo contrário, "as crianças podem ter atuado como barreira".