Espaço aéreo da Roménia violado durante ataque da Rússia denuncia governo romeno
O governo da Roménia anunciou que um drone entrou este sábado no espaço aéreo romeno, durante um ataque russo contra infraestruturas na vizinha Ucrânia.
A defesa romena enviou esta noite dois caças F-16 para monitorizar a situação depois de ter sido "detetado um drone no espaço aéreo", indicou o Ministério da Defesa em comunicado.
Os dois caças seguiram o drone até "desaparecer do radar" perto da aldeia de Chilia Veche, acrescentou na mesma nota, citada pela agência de notícias France-Presse.
Na quarta-feira, a Rússia lançou mais de 450 drones e mísseis contra a Ucrânia, que Moscovo invadiu em fevereiro de 2022.
O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, indicou que 19 destas aeronaves não-tripuladas violaram o espaço aéreo da Polónia, membro da NATO e da UE.
Três drones foram abatidos, com a ajuda de caças furtivos F-35 neerlandeses.
Estes drones de baixo custo são sensíveis à forte interferência eletrónica ucraniana, que pode perturbar a trajetória.
O Ministério da Defesa russo garantiu que "não havia qualquer intenção de atacar alvos em território polaco".
Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, afirmou não ter "qualquer dúvida de que não foi acidental".
Há precedentes: "Desde 2022, houve várias intrusões de drones inimigos na Polónia, na Roménia, na Lituânia e até na Croácia", afirmou Romain Le Quiniou, do centro de reflexão Euro Créativ.
"Esta não é a primeira nem será a última vez que assistimos a uma violação do espaço aéreo da NATO, já se contam às dezenas. Os russos estão constantemente a testar os limites", argumentou um oficial de alta patente da Aliança Atlântica.