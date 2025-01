Estados Unidos com a mira nos juízes do Tribunal Penal Internacional

Donald Trump ameaçou durante a campanha para a Casa Branca que chegando a presidente iria “vingar-se” de todos aqueles no aparelho judicial americano que considera terem-no perseguido injustamente nos últimos anos. O mesmoestará a ser adotado pelos republicanos também em relação a instituições internacionais., que nunca assinaram o tratado que instituiu o tribunal com o Estatuto de Roma, não reconhecendo a jurisdição do TPI (desse lado da barricada estão também a Rússia, China e Israel).O TPI prepara-se assim para eventuais ondas de choque desta nova era Trump que cheguem à Haia mediante sanções, eventualmente financeiras, e decidiu pagar salários com três meses de avanço. De acordo com uma fonte citada pela Reuters,

A Câmara dos Representantes votou já este mês em Washington uma punição ao TPI por emitir mandados de detenção contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant.





Foi votado na câmara um texto que impõe sanções a qualquer estrangeiro que investigue, prenda, detenha ou processe cidadãos dos Estados Unidos ou países seus aliados que não sejam membros do tribunal, condição que inclui Israel.





Esta será a segunda vez que o TPI enfrenta uma retaliação de Washington. Já durante a primeira Administração Trump, em 2020, os EUA aplicaram sanções à então promotora Fatou Bensouda e a um dos principais assessores da investigação do tribunal sobre supostos crimes de guerra cometidos por tropas norte-americanas no Afeganistão.



Espera-se que quaisquer bancos com vínculos com os Estados Unidos, ou que realizem transações em dólares, tenham que cumprir as sanções, limitando severamente a capacidade do TPI em realizar transações financeiras.





Em dezembro passado, a presidente do tribunal, a juíza Tomoko Akane, alertou que as sanções "minariam rapidamente as operações do tribunal em todas as situações e casos, e colocariam em risco a própria existência" do TPI.