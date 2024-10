Estados Unidos dizem ter provas da presença de tropas norte-coreanas na Rússia

Muito se especulou e. O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que seria“Existem provas de que há tropas norte-coreanas na Rússia”, declarou Austin em Roma.A Coreia do Sul diz estar também a par da situação, revelando que são pelo menos três mil os soldados e que mais seguirão para território russo. Osaté dezembro.Um membro de um comité parlamentar sul-coreano afirmou que a Coreia do Sul já tinha descoberto sinais de tropas a serem treinadas na Coreia do Norte, nos meses de setembro e outubro, sendo que foram enviadas para lugares diferentes na Rússia de modo a adaptar-se ao clima.De acordo com a Reuters , o secretário da Defesa Lloyd Austin diz que o Kremlin está a ter problemas com efetivos militares, depois das muitas baixas humanas, tanto do lado russo como ucraniano.





A Casa Branca já considerou que, a verificar-se o destacamento das tropas coreanas, que estas serão "um alvo legítimo" no teatro ucraniano.



O Kremlin e Pyongyang continuam a alegar que as afirmações são falsas, tal como as que falavam de entrega de armas. No entanto, ambos os países assinaram um acordo em junho para estreitar laços militares e criar um tratado de defesa mútua.



Há muito que a Ucrânia tem acusado Pyongyang de se preparar para mandar cerca de dez mil homens para a Rússia, tendo falado há pouco com aliados para tentar confirmar a veracidade das suspeitas. A Coreia do Sul continuou o rol de revelações a afirmou que o vizinho do norte tem tentado esconder as famílias dos soldados para não dar aso a rumores.



Na sequência da ideia de Lloyd Austin de que a Rússia está a ter problemas com falta de homens, algumas fontes ligadas à Casa Branca garantem já ter morrido mais de 600 mil soldados russos na Ucrânia.



“Este [envio de tropas norte-coreanas para a Rússia] pode indicar que ele [Vladimir Putin] pode ter ainda mais problemas do que o publicamente percecionado”.



Na última terça-feira, o gabinete presidencial da Coreia do Sul exigiu que a Coreia do Norte retirasse as suas tropas da Rússia, avisando estar a pensar enviar armas letais para a Ucrânia caso se confirme que soldados norte-coreanos vão entrar em combate no território ucraniano.