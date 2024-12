Estados Unidos emitem alerta de tsunami após sismo de 7.0 na Califórnia

O abalo atingiu o território americano perto da costa do norte da Califórnia, de acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos, o que desencadeou um alerta de tsunami. O sismo ocorreu cerca das 18h44 GMT (10h44 locais) a uma profundidade de 10 Km, perto da pequena cidade de Eureka.“Com base nos parâmetros preliminares do sismo (...) tsunamis perigosos são possíveis para as costas localizadas a menos de 300 quilómetros do epicentro”, anunciou o instituto geofísico.O alerta de tsunami cobre grande parte da costa do Pacífico ao norte de São Francisco e é acompanhado de um aviso real de risco para os habitantes que vivam nessa parte da costa americana.