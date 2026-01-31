EUA alertam Irão antes de exercício naval de dois dias no Estreito de Ormuz

A Press TV e a Al Jazeera noticiaram que um exercício naval conjunto envolvendo o Irão, a China e a Rússia será realizado nos próximos dias nas águas do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz.





“Qualquer comportamento inseguro e pouco profissional perto de forças americanas, parceiros regionais ou embarcações comerciais aumenta os riscos de colisão, escalada e desestabilização”, acrescentou o CENTCOM.



O exercício planeado pelos iranianos e com início previsto para domingo, durante o qual serão disparadas munições reais, não deverá prejudicar a liberdade de navegação e o transporte comercial internacional no importante estreito, exigiram os militares norte-americanos.













O Comando Central dos EUA (CENTCOM), responsável pelo Médio Oriente, afirmou que as forças armadas norte-americanas não tolerarão manobras “inseguras”, como sobrevoos de navios de guerra norte-americanos, incluindo a aproximação de lanchas rápidas iranianas em rota de colisão com navios norte-americanos.“As Forças Armadas dos EUA possuem a força mais bem treinada e letal do mundo e continuarão a operar com os mais altos níveis de profissionalismo e a aderir às normas internacionais. A Guarda Revolucionária do Irão deve fazer o mesmo”, concluiu o comando.