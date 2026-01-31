Mundo
EUA alertam Irão antes de exercício naval de dois dias no Estreito de Ormuz
Os Estados Unidos lembraram à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), que “não tolerarão ações inseguras” no Estreito de Ormuz, depois de Teerão ter anunciado um exercício naval com munições reais de dois dias na região, já a partir de domingo.
A Press TV e a Al Jazeera noticiaram que um exercício naval conjunto envolvendo o Irão, a China e a Rússia será realizado nos próximos dias nas águas do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz.
“As Forças Armadas dos EUA possuem a força mais bem treinada e letal do mundo e continuarão a operar com os mais altos níveis de profissionalismo e a aderir às normas internacionais. A Guarda Revolucionária do Irão deve fazer o mesmo”, concluiu o comando.
O exercício planeado pelos iranianos e com início previsto para domingo, durante o qual serão disparadas munições reais, não deverá prejudicar a liberdade de navegação e o transporte comercial internacional no importante estreito, exigiram os militares norte-americanos.
Perante o envio da armada norte-americana para o Estreito de Ormuz, Teerão avisou que as suas Forças Armadas estão "com o dedo no gatilho".