EUA alertam Irão antes de exercício naval de dois dias no Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos lembraram à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), que “não tolerarão ações inseguras” no Estreito de Ormuz, depois de Teerão ter anunciado um exercício naval com munições reais de dois dias na região, já a partir de domingo.

Graça Andrade Ramos - RTP
A marinha iraniana prepara exercícios de dois dias no estreito de Ormuz Arquivo Reuters

A Press TV e a Al Jazeera noticiaram que um exercício naval conjunto envolvendo o Irão, a China e a Rússia será realizado nos próximos dias nas águas do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM), responsável pelo Médio Oriente, afirmou que as forças armadas norte-americanas não tolerarão manobras “inseguras”, como sobrevoos de navios de guerra norte-americanos, incluindo a aproximação de lanchas rápidas iranianas em rota de colisão com navios norte-americanos.“Qualquer comportamento inseguro e pouco profissional perto de forças americanas, parceiros regionais ou embarcações comerciais aumenta os riscos de colisão, escalada e desestabilização”, acrescentou o CENTCOM.

“As Forças Armadas dos EUA possuem a força mais bem treinada e letal do mundo e continuarão a operar com os mais altos níveis de profissionalismo e a aderir às normas internacionais. A Guarda Revolucionária do Irão deve fazer o mesmo”, concluiu o comando.

O exercício planeado pelos iranianos e com início previsto para domingo, durante o qual serão disparadas munições reais, não deverá prejudicar a liberdade de navegação e o transporte comercial internacional no importante estreito, exigiram os militares norte-americanos.

Perante o envio da armada norte-americana para o Estreito de Ormuz, Teerão avisou que as suas Forças Armadas estão "com o dedo no gatilho".


