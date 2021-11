EUA. Kyle Rittenhouse vê retirada acusação de posse ilegal de arma

O juiz Bruce Schroeder considerou queno que respeita à acusação de posse de arma, porque Kyle Rittenhouse tinha 17 anos na altura dos factos, a 26 de agosto de 2020.Na altura, Kyle Rittenhouse, que vivia no Estado do Illinois deslocou-se armado cerca de 25 quilómetros até à cidade de Kenosha, no Estado do Wisconsin, para defender um concessionário de automóveis usados de eventual vandalismo no âmbito dos protestos contra os disparos da polícia sobre um homem negro, e que o deixaram tetraplégico.O dono do concessionário referiu que não pediu ajuda. Contudo, as manifestações de protesto contra os sete disparos pelas costas a Jacob Blake deram origem a uma vaga de protestos que semearam o caos na cidade e atraíram também milícias de extrema-direita.A defesa argumentou que,. Como os, a única acusação contra o adolescente foi retirada.Esta pequena vitória de Rittenhouse tem um significado simbólico em pleno dia de alegações finais deste mediático julgamento, quer por a polícia ter deixado um adolescente andar pelas ruas com uma arma semiautomática sem ter sido posto de imediato sob custódia, quer por o adolescente – que alegadamente pertence a uma milícia de extrema-direita - ter sido filmado a dizer “”.





Kyle Rittenhouse admitiu que matou duas pessoas e feriu uma terceira, mas alegando tratar-se de legítima defesa. Rittenhouse é considerado uma figura pouco consensual na sociedade americana, sendo visto como um herói pelos conservadores que defendem mais direitos no que respeita às armas, e como fora de controle pela ala esquerda.



Os advogados estão a apresentar as alegações finais perante o juiz, o júri e cerca de duas dúzias de pessoas no público, entre as quais a mãe do acusado.