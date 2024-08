EUA reforçam presença militar no Médio Oriente para "diminuir a tensão" e "defender Israel"

", disse Jonathan Finer no programa, da CBS., mas estamos a preparar-nos para qualquer possibilidade, tal como fizemos antes de 13 de abril, quando o Irão atacou Israel e os EUA e uma coligação dos nossos parceiros e aliados trabalharam com Israel para rechaçar este ataque”, acrescentou., porque cremos que uma guerra regional não é do interesse de ninguém no atual momento. É algo que temos tentado evitar desde 7 de outubro”.

É cada vez maior o receio de que a guerra de Israel contra os militantes palestinianos em Gaza, que teve início após o ataque do Hamas de 7 de outubro, possa transformar-se num conflito mais vasto no Médio Oriente.

Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos justifica o destacamento de meios adicionais para a região com a necessidade de evitar a escalada de uma guerra regional.. Ainda cremos que as divergências são suficientemente pequenas para se fecharem. Outra coisa que temos feito desde 7 de outubro é garantir que Israel não só tem o que precisa para se defender, mas que não haja uma escalada para uma guerra regional, um conflito regional. E é isso que continuamos a fazer esta semana,”, afirmou John Kirby.. No dia anterior, Israel reivindicou a responsabilidade por um ataque que matou o chefe militar do movimento libanês, Fouad Chokr, perto de Beirute.Para o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, “. Não sei o que vão fazer ou quando, mas temos de garantir que estamos prontos e temos capacidades na região para ajudar Israel a defender-se, e muito francamente, defender-nos a nós, as nossas instalações, os nossos interesses de segurança nacional”., incluindo o contexto de fornecer ativos americanos significativos e ajuda de outros países para defender Israel se voltar a ser preciso”, frisou.O presidente dos Estados Unidos,", informou a Casa Branca.

As tensões regionais aumentaram após o assassinato, na semana passada, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, um dia depois de um ataque israelita em Beirute ter matado Fuad Shukur, um comandante militar de topo do grupo libanês Hezbollah. Ambos os grupos são apoiados pelo Irão, que jurou vingança.

Biden falará também com o rei Abdullah II da Jordânia, informou a Casa Branca, numa altura em que os EUA lançam uma nova ronda de diplomacia com o objetivo de arrefecer as tensões.Durante uma conversa entre o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, no domingo, al-Sudani disse ao diplomata norte-americano que a prevenção do alastramento do conflito estava ligada ao fim da "agressão" israelita na Faixa de Gaza, segundo a imprensa estatal iraquiana.Israel não comentou o ataque a Ismail Haniyeh, mas prometeu destruir o Hamas após o ataque sem precedentes do movimento no seu território, a 7 de outubro, que desencadeou a devastadora guerra em Gaza.Mas "por enquanto" a política de defesa interna "não mudou", disse à imprensa o porta-voz do exército, contra-almirante Daniel Hagari, em resposta aos "rumores" de que o país tinha sido colocado em alerta.

Estrangeiros devem abandonar o Líbano



Os apelos para que os cidadãos estrangeiros abandonem o Líbano e até o Irão estão a aumentar, devido ao receio de uma escalada militar entre o Irão e os seus aliados, por um lado, e Israel, por outro, que a comunidade internacional está a tentar evitar.

O presidente francês Emmanuel Macron e o rei jordaniano Abdullah II apelaram no domingo para que uma escalada fosse evitada "a todo o custo".No sábado, o Canadá apelou aos seus cidadãos - que já tinham sido convidados a abandonar o Líbano desde o final de junho - para "evitarem" viajar para Israel.A embaixada britânica anunciou no domingo a retirada temporária das famílias do seu pessoal em Beirute.O chefe da diplomacia jordana, Ayman Safadi, cujo país é um parceiro-chave de Washington, manteve conversações em Teerão com o seu homólogo e Presidente, Massoud Pezeshkian.Reunidos por videoconferência, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 manifestaram a sua "profunda preocupação" com a situação no Médio Oriente, segundo os representantes diplomáticos italianos., incluindo a alemã Lufthansa até 12 de agosto, e a Air France e a Transavia até terça-feira inclusive. A Kuwait Airways suspenderá os seus voos a partir de segunda-feira e a Catar Airways cancelou os seus voos noturnos para Beirute.A Lufthansa suspendeu igualmente os seus voos para Telavive até 8 de agosto.O Ministério libanês da Saúde afirmou na noite de domingo que um "ataque inimigo israelita" tinha matado duas pessoas em Houla, no sul do país.Anteriormente, o exército israelita tinha anunciado que tinha "identificado um terrorista do Hezbollah a entrar numa estrutura militar" na zona e que o tinha "atingido". O Hezbollah comunicou a morte de dois dos seus combatentes, sem especificar o local onde foram mortos.

A violência transfronteiriça já causou 547 mortos, dos quais 115 civis, no Líbano, desde que o Hamas atacou Israel em outubro, segundo uma contagem da AFP.

No sábado, o Hezbollah afirmou ter atingido pela primeira vez a cidade de Beit Hillel, no norte de Israel, com dezenas de foguetes, e o exército israelita retaliou com ataques no sul do Líbano, onde desde 8 de outubro se verificam trocas de tiros quase diárias na fronteira israelo-libanesa.

Do lado israelita, as sirenes voltaram a tocar ao início desta segunda-feira na Alta Galileia, devido a um ataque aéreo "proveniente do Líbano", informou o exército, que referiu dois soldados feridos. Ataques israelitas a Gaza prosseguem



Os ataques israelitas em Gaza prosseguiram no domingo com ataques mortais a duas escolas na cidade de Gaza e a um hospital.

Pelo menos 30 pessoas que se abrigavam nas escolas Hassan Salama e al-Nasser, que albergavam famílias deslocadas pelos combates, foram mortas, incluindo crianças, e dezenas de outras ficaram feridas, informou o serviço de emergência civil de Gaza. Israel confirmou os ataques e afirmou que tinha como alvo os centros de comando do Hamas nas escolas.