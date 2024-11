EUA vão enviar 260 milhões de euros em armamento para Kiev antes de Trump tomar posse 

A administração de Joe Biden, prosseguiram as fontes, está a apressar-se para fazer o máximo que puder para ajudar Kiev a combater a Rússia nos dois meses que restam ao atual residente norte-americano, pois o pacote de ajuda está ainda por aprovar.

A última parcela de ajuda em armamento surge num momento em que crescem as preocupações sobre uma escalada no conflito, com ambos os lados a pressionar para obter qualquer vantagem que possam explorar se Trump exigir um fim rápido para a guerra, tal como o Presidente eleito prometeu fazer.

Segunda-feira, Biden autorizou a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance na Rússia, com o Presidente russo, Vladimir Putin, a aumentar a parada e a decretar a possibilidade de o exército da Rússia a utilizar armas nucleares.

As autoridades norte-americanas afirmaram que a mudança de estratégia da Rússia na doutrina nuclear era esperada.

No entanto, Moscovo alertou hoje que o novo uso do Sistema de Mísseis Táticos do Exército, conhecido como ATACMS, pela Ucrânia, dentro da Rússia poderá desencadear uma resposta forte.

Sob anonimato, fonte norte-americana, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP), disse que os Estados Unidos não veem indicações de que a Rússia se esteja a preparar para usar armas nucleares na Ucrânia.

As autoridades norte-americanas falaram sob condição de anonimato porque o pacote de ajuda ainda não foi tornado público.

Questionado hoje se um ataque ucraniano com mísseis norte-americanos de longo alcance poderia potencialmente desencadear o uso de armas nucleares, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu afirmativamente.

Peskov apontou para a disposição da doutrina que mantém a porta aberta após um ataque convencional que levanta ameaças críticas à "soberania e integridade territorial" da Rússia e da sua aliada Bielorrússia.

Uma autoridade dos EUA, também sob anonimato, disse que a Ucrânia disparou hoje oito mísseis ATACM contra a Rússia e que apenas dois foram intercetados, estando em curso uma avaliação aos danos provocados num armazém de munições em Karachev, na região de Bryansk.

As armas do novo pacote de ajuda à Ucrânia incluem uma mistura de armamento de defesa aérea, incluindo Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS), bem como cartuchos de artilharia de 155 milímetros (mm) e 105 mm, munições perfurantes de blindados Javelin e outros equipamentos, bem como peças sobressalentes, disseram as mesmas autoridades norte-americanas, sempre sob anonimato.

As armas serão fornecidas com base na chamada "autoridade de retirada presidencial", que permite ao Pentágono enviar rapidamente armamento para a linha da frente da Ucrânia antes da tomada de posso de Trump.