Exército australiano expulsa soldados envolvidos em crimes cometidos no Afeganistão

O documento recomenda que 19 soldados sejam investigados por estes incidentes, nenhum dos quais foi cometido "sob pressão no calor do combate".Outros membros das Forças Armadas também podem ser expulsos ou sujeitos a sanções disciplinares, noticiaram os meios de comunicação social.O chefe da Força de Defesa Australiana, Angue Campbell, afirmou na semana passada que o relatório revela "".Campbell, que pediu desculpa pelos atos cometidos pelas suas tropas, disse que muitos dos incidentes faziam parte dos rituais de iniciação dos novos soldados, acrescentando que os envolvidos também colocaram armas e rádios nos corpos dos civis assassinados como parte daquilo a que ele chamou uma "cultura de competição tóxica" no seio das forças de elite.Nestas "buscas vergonhosas", que ocorreram sobretudo em 2012 e 2013, "", enquanto "aqueles que queriam falar foram alegadamente desencorajados, intimidados e desacreditados", disse Campbell.

A Austrália enviou até 1.500 soldados para operações de combate entre 2001 e 2014 no Afeganistão, que foi considerado a maior contribuição militar por qualquer país fora da Aliança Atlântica, e desde então tem mantido pequenos destacamentos militares dedicados à formação e educação.